Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал условия, при выполнении которых у хоккейного «Металлурга» мог бы появиться шанс вернуться в КХЛ.
По его словам, клубу необходима поддержка ещё двух спонсоров.
Если у команды спустя год так и будет оставаться один генеральный спонсор, то вероятность её возвращения в КХЛ я бы оценил ниже 50 процентов. Появление ещё двух спонсоров резко увеличит наши шансы, но, в любом случае, нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм. По сути, нужно принимать решение либо о проведении капитального ремонта, либо о строительстве нового дворца, — заявил глава города в интервью «Советскому спорту».
Он добавил, что соответствующее обращение уже подготовлено в правительство РФ. Но решение этого вопроса требует немало времени.
Мэр Новокузнецка также дал некоторые советы генеральному директору «Металлурга» Сергею Зиновьеву.
Сергей Зиновьев должен перестать заниматься поиском оправданий ошибкам и просчетам. Ему не стоит искать врагов. Надо просто сесть, определить для себя задачи и составить дорожную карту для их воплощения. Как менеджеру ему нужно корректировать многие вещи, делать выводы и пытаться переломить ситуацию, — сказал Кузнецов.
При этом он отметил, что относится к Сергею Зиновьеву с уважением.
Ранее глава города раскритиковал работу гендиректора клуба и обвинил его в вылете «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, «Кузню» исключили из КХЛ 24 мая.
На днях клуб сообщил, что намерен подать заявку на участие в ВХЛ.
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Значит все таки из-за денег нет?
Мэр города Новокузнецка (Кузнецов С Н), предлагает провести нам митинг у бывшего кинотеатра Берёзка, ул Горьковская 27а с 14 до 17 - 12 июня 2017 года. Площадь общественных мероприятий, Маяковского и Театральная не согласованы.
Итак, проводим полноценный СОГЛАСОВАННЫЙ митинг на Запсибе, с импровизированной сценой, флагами и звукоусилителем (что несомненно лучше Абашево) или идём на праздничное мероприятие в центре*, с флагами России?
https:// vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Просто пусть расскажет, кто с этого доился?
Друзья, заходим на страничку, голосуем и записываемся на участие...хватит терпеть власть димонов, алишеров,шуваловых....пора народу сказать свое слово
Мэр города Новокузнецка (Кузнецов С Н), предлагает провести нам митинг у бывшего кинотеатра Берёзка, ул Горьковская 27а с 14 до 17 - 12 июня 2017 года. Площадь общественных мероприятий, Маяковского и Театральная не согласованы.
Итак, проводим полноценный СОГЛАСОВАННЫЙ митинг на Запсибе, с импровизированной сценой, флагами и звукоусилителем (что несомненно лучше Абашево) или идём на праздничное мероприятие в центре*, с флагами России?
https:// vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
в центре везде отказано...Ну Запсиб лучше Абашево....и там согласован полноценный митинг со звукоусиливающей аппаратурой)