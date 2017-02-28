Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцам обещают тёплые и солнечные выходные

Мэр Новокузнецка рассказал о возможности возвращения «Металлурга» в КХЛ

Сегодня 12:17
923
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал условия, при выполнении которых у хоккейного «Металлурга» мог бы появиться шанс вернуться в КХЛ.

По его словам, клубу необходима поддержка ещё двух спонсоров.

Если у команды спустя год так и будет оставаться один генеральный спонсор, то вероятность её возвращения в КХЛ я бы оценил ниже 50 процентов. Появление ещё двух спонсоров резко увеличит наши шансы, но, в любом случае, нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм. По сути, нужно принимать решение либо о проведении капитального ремонта, либо о строительстве нового дворца, — заявил глава города в интервью «Советскому спорту».

Он добавил, что соответствующее обращение уже подготовлено в правительство РФ. Но решение этого вопроса требует немало времени.

Мэр Новокузнецка также дал некоторые советы генеральному директору «Металлурга» Сергею Зиновьеву.

Сергей Зиновьев должен перестать заниматься поиском оправданий ошибкам и просчетам. Ему не стоит искать врагов. Надо просто сесть, определить для себя задачи и составить дорожную карту для их воплощения. Как менеджеру ему нужно корректировать многие вещи, делать выводы и пытаться переломить ситуацию, — сказал Кузнецов.

При этом он отметил, что относится к Сергею Зиновьеву с уважением.

Ранее глава города раскритиковал работу гендиректора клуба и обвинил его в вылете «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Кузню» исключили из КХЛ 24 мая.

На днях клуб сообщил, что намерен подать заявку на участие в ВХЛ.

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
1
1 4
От одного спонсора на всех уже не хватает.... давайте еще двоих обдерем.
ответить
аватар
Петя
4 0
Вот интересно получается, сначала говорят с финансированием проблем нет, но теперь же "нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм".

Значит все таки из-за денег нет?
ответить
аватар
..
6 0
Не слушайте балаболов. Не засоряйте ваш мозг этой хе*ней.
ответить
аватар
Дон Хенаро 42147
1 3
Друзья, заходим на страничку, голосуем и записываемся на участие...хватит терпеть власть димонов, алишеров,шуваловых....пора народу сказать свое слово

Мэр города Новокузнецка (Кузнецов С Н), предлагает провести нам митинг у бывшего кинотеатра Берёзка, ул Горьковская 27а с 14 до 17 - 12 июня 2017 года. Площадь общественных мероприятий, Маяковского и Театральная не согласованы.

Итак, проводим полноценный СОГЛАСОВАННЫЙ митинг на Запсибе, с импровизированной сценой, флагами и звукоусилителем (что несомненно лучше Абашево) или идём на праздничное мероприятие в центре*, с флагами России?

https:// vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
ответить
аватар
Дуся
2 0
А Кузнецов может расскажет какие хищения вскрыл Евраз, в ХК Металлург?
Просто пусть расскажет, кто с этого доился?
ответить
аватар
Блашик
4 1
Балабол,а чем ты занимался когда был президентом клуба ?
ответить
аватар
..
0 0
Дон Хенаро:
Друзья, заходим на страничку, голосуем и записываемся на участие...хватит терпеть власть димонов, алишеров,шуваловых....пора народу сказать свое слово

Мэр города Новокузнецка (Кузнецов С Н), предлагает провести нам митинг у бывшего кинотеатра Берёзка, ул Горьковская 27а с 14 до 17 - 12 июня 2017 года. Площадь общественных мероприятий, Маяковского и Театральная не согласованы.

Итак, проводим полноценный СОГЛАСОВАННЫЙ митинг на Запсибе, с импровизированной сценой, флагами и звукоусилителем (что несомненно лучше Абашево) или идём на праздничное мероприятие в центре*, с флагами России?

https:// vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
А кроме ПОМ, куда еще подавали уведомления? Запсиб это тоже еженя у черта на куличках. Те кто в абашево живет тем далеко. Лучше в центре.
ответить
аватар
Дон Хенаро 42147
0 0
А кроме ПОМ, куда еще подавали уведомления? Запсиб это тоже еженя у черта на куличках. Те кто в абашево живет тем далеко. Лучше в центре.
в центре везде отказано...Ну Запсиб лучше Абашево....и там согласован полноценный митинг со звукоусиливающей аппаратурой)
ответить
аватар
..
0 0
Дон Хенаро:
в центре везде отказано...Ну Запсиб лучше Абашево....и там согласован полноценный митинг со звукоусиливающей аппаратурой)
А есть сканы документов? Куда подавали и на основании чего отказано?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ