Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал условия, при выполнении которых у хоккейного «Металлурга» мог бы появиться шанс вернуться в КХЛ.

По его словам, клубу необходима поддержка ещё двух спонсоров.

Если у команды спустя год так и будет оставаться один генеральный спонсор, то вероятность её возвращения в КХЛ я бы оценил ниже 50 процентов. Появление ещё двух спонсоров резко увеличит наши шансы, но, в любом случае, нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм. По сути, нужно принимать решение либо о проведении капитального ремонта, либо о строительстве нового дворца, — заявил глава города в интервью «Советскому спорту».

Он добавил, что соответствующее обращение уже подготовлено в правительство РФ. Но решение этого вопроса требует немало времени.

Мэр Новокузнецка также дал некоторые советы генеральному директору «Металлурга» Сергею Зиновьеву.

Сергей Зиновьев должен перестать заниматься поиском оправданий ошибкам и просчетам. Ему не стоит искать врагов. Надо просто сесть, определить для себя задачи и составить дорожную карту для их воплощения. Как менеджеру ему нужно корректировать многие вещи, делать выводы и пытаться переломить ситуацию, — сказал Кузнецов.

При этом он отметил, что относится к Сергею Зиновьеву с уважением.

Ранее глава города раскритиковал работу гендиректора клуба и обвинил его в вылете «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Кузню» исключили из КХЛ 24 мая.

На днях клуб сообщил, что намерен подать заявку на участие в ВХЛ.