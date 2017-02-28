Стала известна судьба водителя-эпилептика, въехавшего в толпу людей на пешеходном переходе в Новокузнецке.

Мужчину отправят на принудительное лечение. Он пройдёт курс реабилитации в психиатрическом стационаре. После вступления судебного решения в силу будет решён вопрос о лишения виновника ДТП водительских прав. Позже суд рассмотрит гражданские иски пострадавших о компенсации морального ущерба, сообщает SU.

Напомним, авария произошла 6 июля 2016 года. В районе железнодорожного вокзала в Новокузнецке автомобиль «Ниссан Марч» неожиданно для всех поехал на красный сигнал светофора и сбил людей. Тогда серьёзно пострадали пять женщин.

По словам водителя, у него случился приступ эпилепсии. Виновник ДТП действительно болен, показала судмедэкспертиза. У мужчины симптоматическая эпилепсия. В 1:00 6 июля у него случился приступ, в 10:00 он уже сел за руль, а через 45 минут произошла авария.