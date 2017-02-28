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Новокузнечанин сбил толпу людей на вокзале: суд вынес решение

Сегодня 12:53
1532
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кемеровской области

Стала известна судьба водителя-эпилептика, въехавшего в толпу людей на пешеходном переходе в Новокузнецке.

Мужчину отправят на принудительное лечение. Он пройдёт курс реабилитации в психиатрическом стационаре. После вступления судебного решения в силу будет решён вопрос о лишения виновника ДТП водительских прав. Позже суд рассмотрит гражданские иски пострадавших о компенсации морального ущерба, сообщает SU.

Напомним, авария произошла 6 июля 2016 года. В районе железнодорожного вокзала в Новокузнецке автомобиль «Ниссан Марч» неожиданно для всех поехал на красный сигнал светофора и сбил людей. Тогда серьёзно пострадали пять женщин.

По словам водителя, у него случился приступ эпилепсии. Виновник ДТП действительно болен, показала судмедэкспертиза. У мужчины симптоматическая эпилепсия. В 1:00 6 июля у него случился приступ, в 10:00 он уже сел за руль, а через 45 минут произошла авария.

Комментарии 5
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Дон Хенаро 42147
5 2
Друзья заходим на страничку, голосуем и записываемся на участие...хватит терпеть власть димонов, алишеров,шуваловых....пора народу сказать свое слово

Мэр города Новокузнецка (Кузнецов С Н), предлагает провести нам митинг у бывшего кинотеатра Берёзка, ул Горьковская 27а с 14 до 17 - 12 июня 2017 года. Площадь общественных мероприятий, Маяковского и Театральная не согласованы.

Итак, проводим полноценный СОГЛАСОВАННЫЙ митинг на Запсибе, с импровизированной сценой, флагами и звукоусилителем (что несомненно лучше Абашево) или идём на праздничное мероприятие в центре*, с флагами России?

https:// vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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Блашик
0 4
Дон Хенаро:
Друзья заходим на страничку, голосуем и записываемся на участие...хватит терпеть власть димонов, алишеров,шуваловых....пора народу сказать свое слово

Мэр города Новокузнецка (Кузнецов С Н), предлагает провести нам митинг у бывшего кинотеатра Берёзка, ул Горьковская 27а с 14 до 17 - 12 июня 2017 года. Площадь общественных мероприятий, Маяковского и Театральная не согласованы.

Итак, проводим полноценный СОГЛАСОВАННЫЙ митинг на Запсибе, с импровизированной сценой, флагами и звукоусилителем (что несомненно лучше Абашево) или идём на праздничное мероприятие в центре*, с флагами России?

https:// vk. com/miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Правильно ли я понял,что ты открыто призываешь к свержению нынешней власти ?
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Андрей
1 0
Как он комиссию проходил вообще,кто ему справку дал на право управления?
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Дон Хенаро 42147
7 0
Правильно ли я понял,что ты открыто призываешь к свержению нынешней власти ?
Где? Покажи не вижу? Я призываю народ не быть молчаливым...и не боятся сказать ворам свое слово...
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0 0
Правильно ли я понял,что ты открыто призываешь к свержению нынешней власти ?
Нет, вы поняли неправильно.
Вы вообще ничего не поняли.
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