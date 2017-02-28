Россия оказалась на одной из последних строчек рейтинга.

Самой миролюбивой страной признана Исландия. Она возглавляет рейтинг уже девятый год подряд. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, сообщает Лайф.ру.

Аутсайдером списка стала Сирия. Выше находятся Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.

Россия заняла 151 место из 163 возможных. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2016 году.

Ежегодный «Глобальный индекс» миролюбия опубликовали эксперты Лондонского института экономики и мира. При исследовании они учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооружённые конфликты.