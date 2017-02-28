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Названы самые миролюбивые страны мира

Сегодня 13:25
569
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
arcticon.is

Россия оказалась на одной из последних строчек рейтинга.

Самой миролюбивой страной признана Исландия. Она возглавляет рейтинг уже девятый год подряд. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, сообщает Лайф.ру.

Аутсайдером списка стала Сирия. Выше находятся Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.

Россия заняла 151 место из 163 возможных. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2016 году.

Ежегодный «Глобальный индекс» миролюбия опубликовали эксперты Лондонского института экономики и мира. При исследовании они учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооружённые конфликты.

Комментарии 9
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Андрей
15 1
Мы всегда в жопе чего не коснись!
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куда дели Коста-Рику?
0 0
в стране нет регулярной армии, а по индексу счастья костариканцы входят в пятерку стран мира.
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stek
2 2
в стране нет регулярной армии, а по индексу счастья костариканцы входят в пятерку стран мира.
Потому что твоя Коста-Рика на хрен никому не нужна.....)
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6 1
Самая миролюбивая страна - Северная Корея: сама никого не трогает, а все к ней лезут.....
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...
2 2
в рашку едут в основном только таджи, узби и другой био.усор.
а из рашки наоборот валят самые образованные и активные. какое там миролюбие будет, когда религиозные фанатики отрезают головы младенцам, а вату гоняют по кругу, прикрываясь заезженой фразой "ну так диды же ваевале" ))
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Dfcz
0 1
Мы мирные люди мы мир бережем - мы ядерный **й кому хочешь забьем ! (с)какая то песенка
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Бандьоравец
0 0
Мы всегда в жопе чего не коснись!
Из манифеста Муссолини "О восстановлении Римской империи".

«Не без эмоций, не без гордости, после семи месяцев горьких лишений, я произношу эти великие слова. И абсолютно необходимо добавить, что наш мир, римский мир, сейчас воплощен в этой простой, не требующей объяснений, окончательной фразе: Эфиопия – это Италия!»

«Территории и народы, которые принадлежали Эфиопии, теперь находятся под полным и вечным суверенитетом Италии». Уже на следующий день воодушевленные люди на улицах Рима приветствовали друг друга словами: «Эфиопия – это Италия!» Ответ: «Эфиопия – наша!» Это было 9 мая 1936 года.
А 18 марта 2014г. вождь "Русской империи" заявил то же по отношению к Крыму.
И восторженные жители Москвы приветствовали друг друга словами "Крым наш".

Прописная истина: все диктаторы болеют одинаково и симтомы их болезни схожие.
Поэтому я не буду возражать, если того, кто полез в Крым и на Донбасс в 2014-м, постигнет такой же конец вверх ногами как и того, кто полез в Эфиопию в 1936-м. Быть похожим - так до гробовой доски!
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Бандьоравец
0 0
Мы мирные люди мы мир бережем - мы ядерный **й кому хочешь забьем ! (с)какая то песенка
Не помню кто сказал на Западе: " Раздавить РФ экономически не проблема. Вопрос что потом делать с полудикими бандустанами,с нищим населением ,неадекватными правителями и ржавыми ракетами
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