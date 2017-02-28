Россия оказалась на одной из последних строчек рейтинга.
Самой миролюбивой страной признана Исландия. Она возглавляет рейтинг уже девятый год подряд. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, сообщает Лайф.ру.
Аутсайдером списка стала Сирия. Выше находятся Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.
Россия заняла 151 место из 163 возможных. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2016 году.
Ежегодный «Глобальный индекс» миролюбия опубликовали эксперты Лондонского института экономики и мира. При исследовании они учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооружённые конфликты.
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а из рашки наоборот валят самые образованные и активные. какое там миролюбие будет, когда религиозные фанатики отрезают головы младенцам, а вату гоняют по кругу, прикрываясь заезженой фразой "ну так диды же ваевале" ))
«Не без эмоций, не без гордости, после семи месяцев горьких лишений, я произношу эти великие слова. И абсолютно необходимо добавить, что наш мир, римский мир, сейчас воплощен в этой простой, не требующей объяснений, окончательной фразе: Эфиопия – это Италия!»
«Территории и народы, которые принадлежали Эфиопии, теперь находятся под полным и вечным суверенитетом Италии». Уже на следующий день воодушевленные люди на улицах Рима приветствовали друг друга словами: «Эфиопия – это Италия!» Ответ: «Эфиопия – наша!» Это было 9 мая 1936 года.
А 18 марта 2014г. вождь "Русской империи" заявил то же по отношению к Крыму.
И восторженные жители Москвы приветствовали друг друга словами "Крым наш".
Прописная истина: все диктаторы болеют одинаково и симтомы их болезни схожие.
Поэтому я не буду возражать, если того, кто полез в Крым и на Донбасс в 2014-м, постигнет такой же конец вверх ногами как и того, кто полез в Эфиопию в 1936-м. Быть похожим - так до гробовой доски!