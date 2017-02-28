Далеко не все риелторы и агентства недвижимости Новокузнецка поддерживают бойкот сайта объявлений «Авито».

Как отмечают специалисты, откликов на объявления с «Авито» гораздо больше, чем с любого другого местного агрегатора, но всё же риелторам лучше использовать всевозможные пути для продажи недвижимости своих клиентов. Не поддерживают бойкот и «федералы».

«Наша компания не собирается в обозримом будущем отказываться от услуг «Авито». В приоритете — интересы наших клиентов, которым важно продать объект недвижимости как можно быстрее. Конечно, мы развиваем свой собственный сайт etagi.com. На первое место мы ставим именно этот портал, чтобы клиенты заходили и искали объекты недвижимости именно у нас. Несомненно, мы также задействуем и другие сайты объявлений. Если говорить про Новокузнецк, то кроме «Авито», мы размещаем объявления и на БудуДома.ру , и на Frant. me, и на других местных агрегаторах. В 2016 году цена за размещение на Авито действительно значительно выросла. В рамках масштаба федеральной компании объем строчной рекламы, который мы приобретаем, никак не отражается на ценах, а наоборот позволяет покупать по минимальному тарифу. И в итоге это отражается на качественном и доступном сервисе для клиентов", — поделилась с ВашГород.ру руководитель службы маркетинга федеральной риелторской компании «Этажи» Ксения Чередникова.

Ранее ВашГород.ру сообщал, в начале мая крупные агентства недвижимости Новокузнецка приняли решение о подготовке к прекращению выгрузки объектов на сайт объявлений «Авито».

По-настоящему устроить бойкот «Авито» будет очень сложно по ряду причин. Во-первых, новокузнечане уже «привыкли» к этому сайту, а поведенческие стереотипы сломать очень сложно. Во-вторых, в настоящее время нет ни одной площадки в Новокузнецк, которая могла бы в равной степени конкурировать с посещаемостью «Авито».

В третьих, очень сложно будет достичь соглашения между всеми агентствами недвижимости Новокузнецка.