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Бойкот «Авито» риелторами Новокузнецка провалится с треском?

Сегодня 13:33
706
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsprepper.com

Далеко не все риелторы и агентства недвижимости Новокузнецка поддерживают бойкот сайта объявлений «Авито».

Как отмечают специалисты, откликов на объявления с «Авито» гораздо больше, чем с любого другого местного агрегатора, но всё же риелторам лучше использовать всевозможные пути для продажи недвижимости своих клиентов. Не поддерживают бойкот и «федералы».

«Наша компания не собирается в обозримом будущем отказываться от услуг «Авито». В приоритете — интересы наших клиентов, которым важно продать объект недвижимости как можно быстрее. Конечно, мы развиваем свой собственный сайт etagi.com. На первое место мы ставим именно этот портал, чтобы клиенты заходили и искали объекты недвижимости именно у нас.

Несомненно, мы также задействуем и другие сайты объявлений. Если говорить про Новокузнецк, то кроме «Авито», мы размещаем объявления и на БудуДома.ру , и на Frant. me, и на других местных агрегаторах. В 2016 году цена за размещение на Авито действительно значительно выросла.

В рамках масштаба федеральной компании объем строчной рекламы, который мы приобретаем, никак не отражается на ценах, а наоборот позволяет покупать по минимальному тарифу. И в итоге это отражается на качественном и доступном сервисе для клиентов", — поделилась с ВашГород.ру руководитель службы маркетинга федеральной риелторской компании «Этажи» Ксения Чередникова.

Ранее ВашГород.ру сообщал, в начале мая крупные агентства недвижимости Новокузнецка приняли решение о подготовке к прекращению выгрузки объектов на сайт объявлений «Авито».

По-настоящему устроить бойкот «Авито» будет очень сложно по ряду причин. Во-первых, новокузнечане уже «привыкли» к этому сайту, а поведенческие стереотипы сломать очень сложно. Во-вторых, в настоящее время нет ни одной площадки в Новокузнецк, которая могла бы в равной степени конкурировать с посещаемостью «Авито».

В третьих, очень сложно будет достичь соглашения между всеми агентствами недвижимости Новокузнецка.

Недвижимость и строительство
Комментарии 6
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Андрей
5 5
Авито вообще в курсе были,что им байкот объявили?
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..
2 5
Авито вообще в курсе были,что им байкот объявили?
Конечно в курсе. От них ушел целый один риелтор, который вчера громко пукал в каментах о том, что его, нищеброда, не хочет понять частная компания и сделать специально для него одно особые условия.
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Толян
1 3
Друзья , живут Сочи уже год и скажу так- в Кузне делать нечего. Не просто так Сибирь была всегда каторга. Продавайте все и сваливайте оттуда пока ещё здоровье позволяет.
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д
6 0
Друзья , живут Сочи уже год и скажу так- в Кузне делать нечего. Не просто так Сибирь была всегда каторга. Продавайте все и сваливайте оттуда пока ещё здоровье позволяет.
Да? И кем они устроились в сочах? Где работу нашли? Продавцами? Тем более, что продав тут 3-к квартиру там ты максимум 1-к купишь.
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Риэлтор
1 0
Благодаря сайту Авито, которые не дают размещать риэлторам рекламу, цены на квартиры выросли за последние 3 месяца в среднем на 3000-4000р., тем кто не хотел платить агентам копейки, моя благодарность, теперь переплачивайте десятки тысяч в год собственникам!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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