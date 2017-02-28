В День защиты детей новокузнечане увидели яркое открытие фестиваля «Кукла в детских руках».

Мероприятие уже в восьмой раз собирает талантливых ребятишек из разных уголков страны. Им пожелали удачи замгубернатора Елена Пахомова, заместитель мэра Новокузнецка по социальным вопросам Григорий Вержицкий, главный режиссёр Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Юрий Самойлов и другие члены жюри и важные гости.

На праздник уже в который раз приехал почётный гражданин Кемеровской области, актёр Владимир Машков, который вырос в нашем городе.

«Театр кукол — это волшебство, это магия. Вспомнил слова великого физика Эйнштейна, который сказал, что логика приведёт нас из пункта, А в пункт Б, а воображение — в любое место. И подтвердил это Константин Сергеевич Станиславский, который сказал, что фантазия — главное стратегическое оружие артиста. Я очень надеюсь, что фантазия и воображение ребят будут расти и расти», — сказал Владимир Машков.

Также у нас в гостях впервые актриса и телеведущая Ангелина Вовк.

«Мне очень приятно приехать на кузбасскую землю, я очень люблю ваш край, здесь живут прекрасные, гостеприимные, доброжелательные, знающие своё дело люди, они очень много делают для того, чтобы наша страна шла вперёд», — рассказала Ангелина Вовк.

Напомним, ребята и их руководители в городе на несколько дней. Они пройдут мастер-классы и покажут фестивальные спектакли, которые оценит профессиональное жюри.