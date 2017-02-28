Какая погода ждёт кузбассовцев в конце этой недели и на выходных, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 2 июня, местами пройдут небольшие дожди. Северо-западный ветер будет умеренным, но с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13,+18 градусов. Местами по югу столбик термометра поднимется до +23.

Ночью в субботу, 3 июня, похолодает до +3…+8 градусов. Местами ожидаются заморозки от 0 до -2. Днём воздух прогреется в среднем до +15, местами до +23 градусов. Осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер будет умеренный, с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 4 июня, столбик термометра понизится до +4…+9 градусов. Днём будет тепло и преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Синоптики прогнозируют 20…25 градусов выше ноля.

Ночью в понедельник, 5 июня, температура составит +6…+11 градусов. Днём также преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В ночь на вторник, 6 июня, температура понизится в среднем до +10 градусов. В последующие сутки сохранится повышение температуры, и осадков не предвидится.