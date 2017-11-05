Сбербанк с 1 июня 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках. А с 5 июня будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам.
Теперь ставка по ипотеке в новостройке составит 10,7%. При электронной регистрации сделки ставка будет снижена до 10%. Также можно участвовать в спецпрограмме застройщиков, в этом случаи ипотеку можно оформить под 8% годовых.
С 5 июня на 0,2−0,75% будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам. В итоге при покупке «вторички» ипотека обойдётся под 10−11,25%, а с учетом акции для молодых семей — 9,5−10,75%.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
А таки молоком по бумаге сноска *регулирование процентной ставки ооо чепуха оставляет за собой.
Мойша привет тебе отсюда!!
- Мы не берем кредитов.
- Так вы антисемит, уважаемый!"
из Интернет.