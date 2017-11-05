Сбербанк с 1 июня 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках. А с 5 июня будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам.

Теперь ставка по ипотеке в новостройке составит 10,7%. При электронной регистрации сделки ставка будет снижена до 10%. Также можно участвовать в спецпрограмме застройщиков, в этом случаи ипотеку можно оформить под 8% годовых.

С 5 июня на 0,2−0,75% будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам. В итоге при покупке «вторички» ипотека обойдётся под 10−11,25%, а с учетом акции для молодых семей — 9,5−10,75%.