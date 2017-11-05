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Недвижимость и строительство

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до минимума

Сегодня 14:52
738
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mebeltorg-tm.ru

Сбербанк с 1 июня 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках. А с 5 июня будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам.

Теперь ставка по ипотеке в новостройке составит 10,7%. При электронной регистрации сделки ставка будет снижена до 10%. Также можно участвовать в спецпрограмме застройщиков, в этом случаи ипотеку можно оформить под 8% годовых.

С 5 июня на 0,2−0,75% будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам. В итоге при покупке «вторички» ипотека обойдётся под 10−11,25%, а с учетом акции для молодых семей — 9,5−10,75%.

Недвижимость и строительство
Комментарии 11
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Читатель
14 0
Эх, снизили бы по уже существующим, мечты...
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я
5 0
Эх, снизили бы по уже существующим, мечты...
надо президента просить
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5.11.17
5 0
А Мальцев например обещает простить всем кредиты, когда придет к власти ))
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Ага, таки мои корни мне советуют
0 0
Что 2% прикрыли обязательной страховкой смерти, 1% риск землетрясения и таки через два года выплат мелким шрифтом процент составляет 17%годовых
А таки молоком по бумаге сноска *регулирование процентной ставки ооо чепуха оставляет за собой.
Мойша привет тебе отсюда!!
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Ветер перемен...
4 0
Тоже мне, снизили. На копейки уменьшили. Если ипотека стала бы 7-5%,ещё ощутимо,а так,больше разговоров. Вообще, я уже писал,стремиться надо к искоренению ипотеки. Строить,строить и строить жильё, давать,ДАВАТЬ жильё молодым семьям,официально трудоустроенным на одном рабочем месте не менее 3-5 лет. Какого хрена мы в своей стране должны лезть в эту 20-и летнюю кабалу?! Процент на существенный процент они не снизят. Лично меня такой расклад правительства по отношению к нам не устраивает.
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12.06.2017
2 0
Тоже мне, снизили. На копейки уменьшили. Если ипотека стала бы 7-5%,ещё ощутимо,а так,больше разговоров. Вообще, я уже писал,стремиться надо к искоренению ипотеки. Строить,строить и строить жильё, давать,ДАВАТЬ жильё молодым семьям,официально трудоустроенным на одном рабочем месте не менее 3-5 лет. Какого хрена мы в своей стране должны лезть в эту 20-и летнюю кабалу?! Процент на существенный процент они не снизят. Лично меня такой расклад правительства по отношению к нам не устраивает.
12-го числа придешь?
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Митрич
0 0
Помню как перед выборАми бензин подешевел аж на 10 копеек. Вот это я понимаю было снижение. Слава России, слава Пукину!
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Ветер перемен...
0 0
12-го числа придешь?
Да! Время и место нужно уточнить.
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Ася
0 0
Уровень инфляции в России за 2016 год равен по госстатистике 5,38%. А Ипотека стоит 12%. Непойму-то ли банки вдвойне навариваются, то ли госстат врет насчет инфляции в 5%.
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2+2
0 0
Уровень инфляции в России за 2016 год равен по госстатистике 5,38%. А Ипотека стоит 12%. Непойму-то ли банки вдвойне навариваются, то ли госстат врет насчет инфляции в 5%.
И те и другие врут. Банки навариваются в тройне за счет того что их в "кризис" поддерживает мин.фин, выделяя огромные суммы. На их сленге это называется капитализация банков. Капитализируют их за счет бюджета. Проще говоря чей-то сынок наворовал с друзьями, а государство потом капитализирует отмывочный банк.
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z
0 0
"- Берите кредит.
- Мы не берем кредитов.
- Так вы антисемит, уважаемый!"
из Интернет.
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