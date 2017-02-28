В Новокузнецк снова приезжает выставка-ярмарка товаров из Индии.

Горожан зовут купить вещи, сувениры, украшения, духи и многое другое прямиком из экзотической страны. Каждое утро первым 50-ти покупателям обещают в подарок настоящий индийский чай.

Выставка пройдёт со 2-го по 11-е июня. Торговцы будут ждать новокузнечан в здании Крытого рынка на втором этаже каждый день с 10.00 до 19.00.