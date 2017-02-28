Кемеровские полицейские задержали злоумышленника, который похитил гараж вместе с автомобилем и двумя велосипедами.
Задержанным оказался 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Злоумышленник пообещал своему знакомому из Кемеровского района подобрать гараж для покупки. Он сфотографировал в гаражном кооперативе несколько боксов и показал снимки покупателю. Тот выбрал понравившийся объект, и мужчины договорились о сделке.
Кемеровчанин обманул приятеля, что выступит в роли посредника. Он заказал автомобиль-погрузчик и доставил гараж по адресу.
Открыв дверь, новый владелец бокса обнаружил, что внутри находится автомобиль ВАЗ-2106 и велосипеды. Через несколько часов продавец приехал и забрал всё имущество, — говорится в пресс-релизе ведомства.
Между тем, законный владелец гаража и транспорта обратился в полицию. Он сообщил, что сумма причинённого ущерба составила около 150 тысяч рублей.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
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