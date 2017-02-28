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Известная телеведущая поздравила Новокузнецк с юбилеем

Сегодня 15:24
509
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня, 1 июня, в Новокузнецке торжественно открыли фестиваль «Кукла в детских руках».

В Новокузнецк в качестве жюри приехала актриса и телеведущая Ангелина Вовк. Она поздравила новокузнечан с грядущим 400-летием города и пожелала жителям гармонии с окружающей природой.

«Я хочу пожелать малышам, и детям, и взрослым Новокузнецка вот что. Природа в последнее время, как вы заметили, бунтует и показывает, что наше отношение к ней весьма варварское. Я бы хотела, чтобы дети любили природу своего края, чтобы они заботились о том городе, в котором они живут», — сказала Ангелина Вовк.

Напомним, также на фестиваль приехал почётный гражданин Кемеровской области Владимир Машков.

Комментарии 5
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Вопрос
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Владимир когда уже сделает из Новокузнецка культурную столицу?
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Слетелись
0 5
Что-то мне подсказывает, что они очень сильно хотят поучаствовать в распиле денег выделенных на юбилей. Иначе, зачем ей здесь быть... Ну ладно Машков, а что тут делает Бакина и Вовк? Поживиться хотят? Да нет у нас денег для них, город-банкрот. Возможно это вообще последний юбилей, если все будет так дальше развиваться.
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..мухи на варенье
0 5
Что-то мне подсказывает, что они очень сильно хотят поучаствовать в распиле денег выделенных на юбилей. Иначе, зачем ей здесь быть... Ну ладно Машков, а что тут делает Бакина и Вовк? Поживиться хотят? Да нет у нас денег для них, город-банкрот. Возможно это вообще последний юбилей, если все будет так дальше развиваться.
А кто по-твоему должен развлекать ватников? Бони-М уже не проканает. Того и гляди недомерок спишется с ******* и тот притащит на 400-летие свой гитлеровский мюзикл )) которым они травили в 2014-ом детей на новый год.
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..мухи на варенье
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там было ********************
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..мухи на варенье
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там было ********************
х3рургой
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