Сегодня, 1 июня, в Новокузнецке торжественно открыли фестиваль «Кукла в детских руках».

В Новокузнецк в качестве жюри приехала актриса и телеведущая Ангелина Вовк. Она поздравила новокузнечан с грядущим 400-летием города и пожелала жителям гармонии с окружающей природой.

«Я хочу пожелать малышам, и детям, и взрослым Новокузнецка вот что. Природа в последнее время, как вы заметили, бунтует и показывает, что наше отношение к ней весьма варварское. Я бы хотела, чтобы дети любили природу своего края, чтобы они заботились о том городе, в котором они живут», — сказала Ангелина Вовк.