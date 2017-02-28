Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцам обещают тёплые и солнечные выходные

Депутаты Прокопьевска решили избавиться от сгоревшего ДК ПЗША

Сегодня 15:47
358
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Прокопьевские депутаты определили, что делать с помещением ДК ПЗША.

Здание решено продать. Его выставят на аукцион. Вырученные от продажи средства планируется направить на решение социальных вопросов городе, сообщает Прокопьевск.ру.

ДК ПЗША был закрыт в 2008 году. С тех пор здание пустовало и заметно обветшало.

Как ранее писал ВашГород.ру, в январе этого года в помещении произошёл серьёзный пожар.

Найдутся ли желающие приобрести ДК ПЗША, неизвестно.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Случайность
0 0
удешевили по классике.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ