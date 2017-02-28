Прокопьевские депутаты определили, что делать с помещением ДК ПЗША.

Здание решено продать. Его выставят на аукцион. Вырученные от продажи средства планируется направить на решение социальных вопросов городе, сообщает Прокопьевск.ру.

ДК ПЗША был закрыт в 2008 году. С тех пор здание пустовало и заметно обветшало.

Как ранее писал ВашГород.ру, в январе этого года в помещении произошёл серьёзный пожар.

Найдутся ли желающие приобрести ДК ПЗША, неизвестно.