Депутаты Прокопьевска решили избавиться от сгоревшего ДК ПЗША
Сегодня 15:47
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Прокопьевские депутаты определили, что делать с помещением ДК ПЗША.
Здание решено продать. Его выставят на аукцион. Вырученные от продажи средства планируется направить на решение социальных вопросов городе, сообщает Прокопьевск.ру.
ДК ПЗША был закрыт в 2008 году. С тех пор здание пустовало и заметно обветшало.
Как ранее писал ВашГород.ру, в январе этого года в помещении произошёл серьёзный пожар.
Найдутся ли желающие приобрести ДК ПЗША, неизвестно.
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