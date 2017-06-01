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Владимир Машков рассказал о преображении новокузнецкого кинотеатра

Сегодня 17:25
147
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке преобразится.

Напомним, когда реконструкцию завершат, здание отдадут театру кукол «Сказ». Это ещё в том году предложил новокузнечанин, и благодаря помощи актёра Владимира Машкова идею восприняли всерьёз.

«Это моя самая главная мечта, и невероятное счастье, что нам помогли, я благодарен Аману Гумировичу Тулееву. Я понимаю, что сложная ситуация, потому что это был кинотеатр, это историческое здание, и хотелось бы каким-то структурам наверняка занять это место.

Я очень хочу, чтобы это был не просто театр, а центр для детей, где им предоставят безграничные возможности", — рассказал Владимир Машков на открытии 8-го фестиваля «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.

Актёра также спросили, на какой стадии реконструкция «Коммунара».

«Сейчас вывезли весь мусор, мы ждём сейсмологической экспертизы, которая скажет, возможно ли это (переезд театра кукол в „Коммунар“ — прим.ред.). Но мы приложим все силы, чтобы это получилось», — ответил Владимир Машков.

Как уже писал ВашГород.ру, проектно-изыскательские работы ведёт компания «АМТ».

Комментарии 2
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..
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кто спонсирует этих петрушек? если под крышей недомерка и щеглофские ген.подрядчики, то будет тоже самое, что и с 81 шк. все разворуют и ищи их потом.
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z
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кто спонсирует этих петрушек? если под крышей недомерка и щеглофские ген.подрядчики, то будет тоже самое, что и с 81 шк. все разворуют и ищи их потом.
уже ... тем более бугорнатор любит марионеток, так как клоуны вышли из моды.
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