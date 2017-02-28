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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Что ждёт новокузнецкий «Металлург» — Сергей Зиновьев

Сегодня 07:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ХК “Металлург”

Сегодня во Дворце спорта состоялась неформальная встреча генерального директора «Металлурга» Сергея Зиновьева и главного тренера «Кузнецких Медведей» Александра Китова с представителями болельщиков, а также ветеранами новокузнецкого хоккея.

Болельщики смогли задать все свои интересующие вопросы и услышать на них ответы. В том числе по финансированию «Металлурга», его перспективам и составу команды, а также логотипу клуба.

Сергей Зиновьев пообещал сохранить хоккейную школу и команду МХЛ. Также гендиректор «Металлурга» намерен встретиться с представителями КХЛ, чтобы договориться о том, чтобы за «Кузней» застолбили место в КХЛ, и клуб смог вернуться в лигу, как только будет соответствовать всем требованиям.

На вопросы о бюджете Сергей Зиновьев ответил, что в связи с вылетом из КХЛ финансирование сокращаться не будет. Генеральный спонсор ЕВРАЗ выполняет все обязательства. Состав команды также будут усиливать как и планировалось перед сезоном КХЛ.

«Мы вас просим не бросать команду в нелёгкой ситуации и оставаться всегда с клубом», — обратился к собравшимся болельщикам Сергей Зиновьев.

В свою очередь болельщики ветераны новокузнецка выразили поддержку руководству клуба. «Ребята я в вас верю» — присоединился к словам болельщиков в адрес Александра Китова и Сергея Зиновьева ветеран новокузнецкого хоккея Александр Заикин.

Комментарии 3
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Николай
8 3
Позор руководству области и города, что допустили такое. Для чинуш выгоднее лишний разрез,чем хоккей в Кузбассе. После такого грош цена такому руководству - ворье.
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Екарный Бабай
2 2
Позор руководству области и города, что допустили такое. Для чинуш выгоднее лишний разрез,чем хоккей в Кузбассе. После такого грош цена такому руководству - ворье.
Ну нашему руководству,грош цена уже давно до этого.
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