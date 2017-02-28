Лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line вошел в число победителей конкурса «Бренд Кузбасса 2016». Награждение состоялось 31 мая в Музыкальном театре Кузбасса.
На награды претендовали 84 компании. Good Line признан лучшей в категории «Информационные технологии».
«Мы гордимся, что наша компания стала победителем среди стольких претендентов. Мы будем продолжать улучшать сервис, модернизировать сеть, предоставлять услуги лучшего качества в регионе для наших абонентов», — отметил генеральный директор компании «Good Line» Роман Жаворонков.
Конкурс «Бренд Кузбасса» проводится с 2000 года при поддержке администрации Кемеровской области и торгово-промышленной палаты. Жюри конкурса выбирает лучших представителей среди компаний сферы потребительского рынка, крупных промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, учреждений медицины и образования, а также муниципальных образований нашего региона.
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