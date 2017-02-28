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В Кемерове сильный пожар на коксохимическом заводе

Сегодня 17:06
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vse42

Свидетели сообщают о пожаре на коксохимическом заводе в Кемерове.

Видео огня они прислали в паблик «Типичный Кемерово». По словам очевидцев, сейчас на месте работают спасатели. Причина происшествия пока неизвестна, но выглядит пожар достаточно устрашающе.

Свидетели добавляют, что возможная причина пожара — ураган, который сегодня обрушился на город.

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