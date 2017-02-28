В Кемерове сильный пожар на коксохимическом заводе
Сегодня 17:06
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Свидетели сообщают о пожаре на коксохимическом заводе в Кемерове.
Видео огня они прислали в паблик «Типичный Кемерово». По словам очевидцев, сейчас на месте работают спасатели. Причина происшествия пока неизвестна, но выглядит пожар достаточно устрашающе.
Свидетели добавляют, что возможная причина пожара — ураган, который сегодня обрушился на город.
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