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На Кемерово обрушился ураган с дождём

Сегодня 17:26
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/auto_42

Сильный ветер сносит крыши зданий и ломает деревья.

О последствиях стихии сообщают пользователи соцсетей.

На улице Красноармейской огромная ветка упала на дорогу. На улице Дарвина тополями завалило машины. Автомобили пострадали на проспекте Ленина, улице Островского.

На улицах Ногинской, Шатурской ветер снёс кровли зданий. На улице Коммунистической снесённая крыша упала на ЛЭП, сообщают подписчики группы «Регион 42».

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