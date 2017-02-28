Сильный ветер сносит крыши зданий и ломает деревья.

О последствиях стихии сообщают пользователи соцсетей.

На улице Красноармейской огромная ветка упала на дорогу. На улице Дарвина тополями завалило машины. Автомобили пострадали на проспекте Ленина, улице Островского.

На улицах Ногинской, Шатурской ветер снёс кровли зданий. На улице Коммунистической снесённая крыша упала на ЛЭП, сообщают подписчики группы «Регион 42».