В эти выходные новокузнечан ждёт масса городских мероприятий.
Эксперт сайта ВашГород.ру Андрей Никатов сегодня расскажет о том, куда сходить в городе, а также, чем заняться домоседам.
Выходные в городе
Если вы взрослый человек, но соскучились по детству, самое время выпустить внутреннего ребёнка на волю. Вчера мы отметили День защиты детей, но мероприятия продолжатся в выходные. Это и добрые спектакли в Драмтеатре, и праздник «Потрогай грузовик», и шоу белых китов, и развлечения в парке «Мегалэнд», и многоедругое.
В общем, есть куда сходить. Подробнее о мероприятиях в Новокузнецке, напомню, вы можете почитать в рубрике «Гид по городу».
Дома за компьютером
Если уж решили в выходные пустить корни у монитора, то сделайте что-нибудь полезное. Например, протестируйте новый сервис от «Яндекса». Как уже писал ВашГород.ру, теперь там можно получить консультацию от доктора. А если будете постоянно сидеть за компьютером, она вам точно понадобится.
А ещё не забудьте поддержать маленького новокузнечанина Мишу Горбунова. У него есть шанс пройти курс в медцентре бесплатно — если он станет победителем фотоконкурса. Для этого ему надо набрать больше всех голосов, так что без нашей помощи никак.
Киновыходные
ВашГород.ру недавно выпустил интервью с необычной актрисой из Новокузнецка Ириной Вилковой. Несмотря на успешную карьеру в Москве, она не забывает свои корни и ценит наш город. Предлагаем вам познакомиться с талантливой землячкой поближе, посмотрев сериалы с её участием.
Релакс
Друзья, цените блага цивилизации. Думаю, вы очень устали за рабочую неделю, советую полежать в расслабляющей ванной. Тем более что некоторым уже вернули горячую воду. А те, кому только предстоят три недели мытья в тазике, насладятся последними мгновениями с водой.
За покупками
Шопоголикам могу предложить сразу два мероприятия на выходные. Посетите «Универсам» и докупите последние товары по распродаже — как уже писал ВашГород.ру, в магазине большие скидки. А ещё можно приобрести экзотические товары на индийской ярмарке.
Хороших выходных!
Андрей Никатов
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