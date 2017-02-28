Ремень больше не работает.

Традиционные методы воспитания постепенно уходят в прошлое. Более 40 процентов родителей сегодня наказывают детей через запрет на пользование компьютером.

К таким выводам пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе проведённого опроса.

Самым распространённым методом воспитания как 20 лет назад и более, так и сегодня, остаются наставления и нравоучения. «Нотации» выслушали 78 процентов респондентов, а используют их (использовали) 80 процентов опрошенных родителей.

По-прежнему действенным считается запрет на различные формы досуговой деятельности: просмотр телевизора, прослушивание музыку, прогулки. На себе это испытали 43 процента опрошенных, а 45 процентов родителей применяли такой метод по отношению к своим детям.

Популярностью у родителей пользуется ограничение доступа к компьютеру — его практикуют 43 процента опрошенных.

А вот меры физического воспитания теряют свою актуальность. В детстве стояли в углу 49 процентов респондентов, а сами наказывали подобным образом детей только 29 процентов участников опроса. Шлепки и подзатыльники получали 37 процентов, раздавали — 27 процентов. Ремень в назначении «воспитательного инструмента» применяют 12 процентов родителей, испытали его на себе — 33 процента.

Опрос проведён 23−24 мая 2017 года. В нём приняли участие 1 200 россиян в возрасте от 18 лет.