Ещё классик сетовал, что в России две беды — дураки и дороги. С дорогами у нас по-прежнему не очень. А вот как не стать дураком, попав в ДТП из-за плохой дороги, читайте прямо сейчас!

Новокузнечанин Алексей К. спокойно возвращался домой. ПДД не нарушал, скорость не превышал. И ничего не предвещало беды: весна, красота, любимая жена дома ждёт — ужин готовит. Как вдруг! Огромная колея на дороге повела «юзом» все приятные планы водителя.

Попавшую в колею машину вынесло на встречную полосу. Слава богу, других участников дорожного движения в это время рядом не оказалось. Зато поблизости росло дерево. Оно-то и «остановило» Алексея. Можно сказать, повезло! Из заглохшего автомобиля новокузнечанин выбрался без травм. Но машина была серьёзно «травмирована».

Водитель сразу же вызвал сотрудников ГИБДД. Объяснил инспекторам, что произошло. Показал «виновницу» аварии — колею. Они констатировали безконтактное ДТП. Сделали необходимые замеры, в том числе и колеи. Невиновность новокузнечанина была установлена на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД составили протокол и вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном нарушении в отношении Алексея, так как за допущенное действие — въезд в дерево по вине колеи — ответственность водителя не предусмотрена. Также была составлена справка о ДТП с участием только одного водителя.

А главное — сотрудники ГИБДД подготовили административные материалы в отношении дорожных служб, которые несут ответственность за тот участок дороги, на котором новокузнечанин так неудачно попал в колею. Они установили виновное должностное лицо и выписали ему штраф.

По совету автоюристов, Алексей с копиями всех этих документов, а также с оценкой необходимого машине ремонта обратился в суд. Специалисты компании «Автоюрист», помогающие водителям в подобных и многих других ситуациях, представляли в суде интересы новокузнечанина, потребовавшего с дорожных служб компенсацию своего материального ущерба.

Все доказательства вины дорожных служб были предоставлены. Суд вынес решение в пользу Алексея, который полностью получил сумму, необходимую на ремонт автомобиля, а также деньги, затраченные на судебные издержки.

Автоюристы советуют, что делать, если вы попали в ДТП из-за плохой дороги — гололедицы, ямы, колеи и т. д. В первую очередь водителю необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать данное происшествие, а также для установления вины дорожных служб.

Затем нужно сфотографировать участок дороги, из-за которого произошло ДТП, а также сфотографировать свой повреждённый автомобиль. Если есть очевидцы аварии, следует записать их имена и контактную информацию.

Когда на место приедут сотрудники ГИБДД, необходимо проконтролировать их действия. Они обязаны составить акт выявленных недостатков на данном участке дороге и зафиксировать замеры выявленного недостатка.

В дальнейшем вам нужно получить информацию от органов ГИБДД о том, что они провели расследование по вашему ДТП и привлекли к административной ответственности должностных лиц, работающих в дорожных службах и отвечающих за данный участок дороги.

После получения всех необходимых документов, подтверждающих факт виновности дорожных служб, следует обратиться с исковым заявлением в суд и получить с виновных выплату за причинённый вам ущерб.

Удачи на дорогах!

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