В Кемерове сорванная ветром крыша травмировала девушек
Сегодня 07:20
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Сорванная сильным ветром крыша упала на двух девушек в Кемерове.
Это случилось 1 июня в районе вокзала. По словам свидетеля, у одной из пострадавших до крови поцарапано плечо. У другой девушки крышей сильно поцарапало голову, из-за чего пришлось останавливать кровь, пишет «Газета Кемерова».
1 июня по Кемерову пронёсся сильный ветер. Ранее ВашГород.ру сообщал о его последствиях и прогнозе погоды на неделю.
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