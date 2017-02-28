Сорванная сильным ветром крыша упала на двух девушек в Кемерове.

Это случилось 1 июня в районе вокзала. По словам свидетеля, у одной из пострадавших до крови поцарапано плечо. У другой девушки крышей сильно поцарапало голову, из-за чего пришлось останавливать кровь, пишет «Газета Кемерова».

1 июня по Кемерову пронёсся сильный ветер. Ранее ВашГород.ру сообщал о его последствиях и прогнозе погоды на неделю.