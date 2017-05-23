ВашГород.ру продолжает рассказывать читателям мысли и чувства новокузнечан через рубрику «Ваш город вашими глазами».
Мы покажем, о чём наши жители рассказывали у себя на страничках в «Инстаграме» за прошедшую неделю. А если вы хотите поделиться своим снимком или видео, публикуйте его с хештегом «вашгород».
Новокузнецк не богат фауной и птицами в частности, вот горожане и радуются каждой частичке природы, даже такой обыденной, как голуби.
Абашевсккя утка! XD __________________ #голубь #Абашево #Новокузнецк #май #весна #вашгород #этовесна #spring #siberia #nvkz #may
Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight)
А некоторые устраивают живой уголок у себя на подоконнике.
Косточка проросла#приятнаянеожиданность#помелло#чудесныйросток#сочнаязелень#насыщенныйцвет#радостьдляглаз#новоерастениедома#милыеприятности
Публикация от Екатерина Новикова (@kelen_snow)
Новокузнечан продолжают удивлять животные из передвижного зоопарка. В объективы жительницы попало это милейшее создание, расцветкой напоминающее бурёнку. Как пишет девушка, это шотландский пони.
Долгожданное лето принесло с собой цветение роз.
#новокузнецк #вашгород #новокузнецкмоимиглазами
Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu)
А на смену черёмухе распустилась сирень.
Хотела написать "ура, весна." но каким-то образом уже лето. #vsco #vscocam #цветочки #лето #вечер
Публикация от Милка Заболкина (@sieur_trava)
Многие новокузнечане нашли эмоции в прогулке по городу. Например, сфотографировались вот с таким необычным аниматором на Дне защиты детей.
Сделали необычный снимок Драмтеатра.
И полистали книжечки из холодильника для буккроссинга. Если кому интересно, он находится в Арт-сквере.
Стоит такой солидный в тенечке Думаете холодильник - Нет шкаф книжный #буккроссинг #bookcrossing #Новокузнецк #nvkz #вашгород
Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov)
А совсем недавно в Новокузнецке была гроза. Фотограф из нашего города запечатлел, как чёрные тучи поглощали небо.
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 9 июня.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.