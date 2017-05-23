ВашГород.ру продолжает рассказывать читателям мысли и чувства новокузнечан через рубрику «Ваш город вашими глазами».

Мы покажем, о чём наши жители рассказывали у себя на страничках в «Инстаграме» за прошедшую неделю. А если вы хотите поделиться своим снимком или видео, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Новокузнецк не богат фауной и птицами в частности, вот горожане и радуются каждой частичке природы, даже такой обыденной, как голуби.

А некоторые устраивают живой уголок у себя на подоконнике.

Косточка проросла#приятнаянеожиданность#помелло#чудесныйросток#сочнаязелень#насыщенныйцвет#радостьдляглаз#новоерастениедома#милыеприятности Публикация от Екатерина Новикова (@kelen_snow) Май 31 2017 в 10:14 PDT

Новокузнечан продолжают удивлять животные из передвижного зоопарка. В объективы жительницы попало это милейшее создание, расцветкой напоминающее бурёнку. Как пишет девушка, это шотландский пони.

Публикация от Cock was here (@ma__ri_na__) Май 31 2017 в 8:40 PDT

Долгожданное лето принесло с собой цветение роз.

#новокузнецк #вашгород #новокузнецкмоимиглазами Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu) Май 22 2017 в 8:46 PDT

А на смену черёмухе распустилась сирень.

Многие новокузнечане нашли эмоции в прогулке по городу. Например, сфотографировались вот с таким необычным аниматором на Дне защиты детей.

Публикация от Венька) (@vinnikovaveronika) Июн 1 2017 в 3:27 PDT

Сделали необычный снимок Драмтеатра.

Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu) Май 27 2017 в 9:00 PDT

И полистали книжечки из холодильника для буккроссинга. Если кому интересно, он находится в Арт-сквере.

Стоит такой солидный в тенечке Думаете холодильник - Нет шкаф книжный #буккроссинг #bookcrossing #Новокузнецк #nvkz #вашгород Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov) Май 31 2017 в 1:38 PDT

А совсем недавно в Новокузнецке была гроза. Фотограф из нашего города запечатлел, как чёрные тучи поглощали небо.

Публикация от (@marykaynrech) Май 26 2017 в 10:50 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 9 июня.