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Новосибирск: Карта выходных со 2 по 4 июня

Книги в холодильнике и заморский пони: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:10
79
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

ВашГород.ру продолжает рассказывать читателям мысли и чувства новокузнечан через рубрику «Ваш город вашими глазами».

Мы покажем, о чём наши жители рассказывали у себя на страничках в «Инстаграме» за прошедшую неделю. А если вы хотите поделиться своим снимком или видео, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Новокузнецк не богат фауной и птицами в частности, вот горожане и радуются каждой частичке природы, даже такой обыденной, как голуби.

А некоторые устраивают живой уголок у себя на подоконнике.

Новокузнечан продолжают удивлять животные из передвижного зоопарка. В объективы жительницы попало это милейшее создание, расцветкой напоминающее бурёнку. Как пишет девушка, это шотландский пони.

Долгожданное лето принесло с собой цветение роз.

#новокузнецк #вашгород #новокузнецкмоимиглазами

Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu)

А на смену черёмухе распустилась сирень.

Многие новокузнечане нашли эмоции в прогулке по городу. Например, сфотографировались вот с таким необычным аниматором на Дне защиты детей.

Сделали необычный снимок Драмтеатра.

И полистали книжечки из холодильника для буккроссинга. Если кому интересно, он находится в Арт-сквере.

А совсем недавно в Новокузнецке была гроза. Фотограф из нашего города запечатлел, как чёрные тучи поглощали небо.

Публикация от (@marykaynrech)

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 9 июня.

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