Снесённые крыши, упавшие деревья, повреждённые автомобили — стихия нанесла немалый ущерб жителям областной столицы Кузбасса.
Напомним, ненастье разыгралось в Кемерове в четверг, 1 июня. Порывы ветра достигали до 25 метров в секунду.
По предварительной информации, ураган повалил больше 50 деревьев, зафиксированы обрывы линий электропередач, повреждены рекламные конструкции, остановочные павильоны, нарушена целостность козырьков и кровельного покрытия зданий по 22 адресам, повреждены 2 вентиляционные шахты. Под отключение электроэнергии попали 11 многоквартирных домов, более полутора тысяч частных домовладений. Требуют восстановления ограждения трёх строительных площадок, — сообщил глава города Илья Середюк на странице во «ВКонтакте».
Для устранения последствий непогоды все оперативные и коммунальные службы были переведены на работу в усиленный режим, задействована спецтехника дорожных предприятий, привлечён поисково-спасательный отряд Кемеровской области.
В 24:00 мэр Кемерово отчитался, что во всех многоквартирных домах восстановлено электроснабжение. Управляющие компании приступили к ремонту кровель, очистке дворовых территорий, проверяют состояние детских и спортивных площадок.
Дороги освобождены от помех, 45 упавших деревьев уже убрали с проезжей части, распилили, и подготовили к вывозу, дорожники собирают крупные ветки. Организован приём мусора на отвалы, — отметил Илья Середюк.
Он добавил, что утром весь городской общественный транспорт выйдет на линию по расписанию.
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