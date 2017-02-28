Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В Кемерове ребёнок пострадал на батутах

Сегодня 08:36
1600
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инцидент Кемерово

В Кемерове ребёнка перевернуло вместе с батутом.

Это случилось 1 июня в Кузбасском парке, в районе 16.10.

«Ребёнка перевернуло вместе с батутом от небольшого ветра, он травмировался. Завтра (2 июня — прим.ред.) будет известно, насколько серьёзно. Сейчас он в больнице. Состояние под вопросом. На данный момент наложен шов, у него синяки, ссадины и ушибы, остальное будет известно после точного диагноза», — рассказала мама мальчика ВашГород.ру.

Женщина также уточнила редакции, что сейчас идёт следствие.

Как уже писал ВашГород.ру, вчера по Кемерову пронёсся сильный ветер с дождём. От него пострадали дома, автомобили и остановки. Так, на двух молодых кемеровчанок упала облицовка крыши.

Комментарии 19
Добавить комментарий
аватар
Кемеровчанка
11 0
А свидетелей, простите, для чего? Чтобы предъявить претензию владельцу? А мозгов не водить в такую погоду ребёнка на батуты не хватило. Ребёнку скорейшего выздоровления и маме свою голову подлечить
ответить
аватар
Екатерина
1 4
А свидетелей, простите, для чего? Чтобы предъявить претензию владельцу? А мозгов не водить в такую погоду ребёнка на батуты не хватило. Ребёнку скорейшего выздоровления и маме свою голову подлечить
А мозгов не хватает не писать маме в таком состоянии? Если вы вчера не выходили на улицу, то сообщаю-ветер поднялся внезапно
ответить
аватар
Мария
1 2
А мозгов не хватает не писать маме в таком состоянии? Если вы вчера не выходили на улицу, то сообщаю-ветер поднялся внезапно
А вы знаете всю ситуацию? Что ребенок играл на батуте пока была хорошая погода, а как только она начала портится, начали собираться не доиграв своего времени, но при небольшом ветре батут перевернуло вместе с ребенком.
Так что ********* никого не надо.
ответить
аватар
Аделина
0 0
А мозгов не хватает не писать маме в таком состоянии? Если вы вчера не выходили на улицу, то сообщаю-ветер поднялся внезапно
А почему в батуте оказался лишь ваш ребенок?
К тому же хозяин батута ветер не вызывал. Он не виноват скорее всего. Это ЧП
А мозгов бы вам точно не помешало поискать. Ветер поднялся не так уж внезапно. Он дул, потихоньку усиливаясь, с самого утра
ответить
аватар
Магия
0 0
А почему в батуте оказался лишь ваш ребенок?
К тому же хозяин батута ветер не вызывал. Он не виноват скорее всего. Это ЧП
А мозгов бы вам точно не помешало поискать. Ветер поднялся не так уж внезапно. Он дул, потихоньку усиливаясь, с самого утра
Вот при первых дуновениях батут и перевернуло.
ответить
аватар
АСМ
0 0
Сначала, появились тучи, небо почернело, только затем поднялся ветер. Вы, мамаша, "бабки" переплаченные за батут стали считать , а не за здоровье ребенка беспокоится. Ураган был деревья с корнями вырывало, надо наверно зеленстрой обратиться плохо посадили, лет 30 назад. Маме мозгов, ребенку здоровья!
ответить
аватар
Ольга
3 0
А почему в батуте оказался лишь ваш ребенок?
К тому же хозяин батута ветер не вызывал. Он не виноват скорее всего. Это ЧП
А мозгов бы вам точно не помешало поискать. Ветер поднялся не так уж внезапно. Он дул, потихоньку усиливаясь, с самого утра
Значит хозяин батута не должен был начинать работу с самого утра, тем более, если у него не соблюдена техника безопасности. Батут в парке, это не только сбор денег, но и ответственность, именно владельца батута. Ребенок травмировался не прыгая внутри, а был унесен ветром из-за плохо закрепленной конструкции.
ответить
аватар
Яяяя
0 0
Значит хозяин батута не должен был начинать работу с самого утра, тем более, если у него не соблюдена техника безопасности. Батут в парке, это не только сбор денег, но и ответственность, именно владельца батута. Ребенок травмировался не прыгая внутри, а был унесен ветром из-за плохо закрепленной конструкции.
При таком ветре,даже хорошо прикрепленные сооружения срываются,а батут вообще с пол пинка унесет!
ответить
аватар
К
0 0
При таком ветре,даже хорошо прикрепленные сооружения срываются,а батут вообще с пол пинка унесет!
Так может лучше закреплять?? Или вообще не ставить!?
ответить
аватар
Никита
0 0
А мозгов не хватает не писать маме в таком состоянии? Если вы вчера не выходили на улицу, то сообщаю-ветер поднялся внезапно
Наверное, батут перевернуло не в первую же секунду?!?! Как внезапно начался ветер, также внезапно хватаешь ребенка и бегом бежишь куда-то прятаться! Всё-таки нужно быть более осознанным и ответственным, смотреть хоть на 10 сантиметров вперед, когда ты находишься с ребенком! Мама в "таком состоянии" только лишь по своей вине, не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.
ответить
аватар
Никита
0 0
Значит хозяин батута не должен был начинать работу с самого утра, тем более, если у него не соблюдена техника безопасности. Батут в парке, это не только сбор денег, но и ответственность, именно владельца батута. Ребенок травмировался не прыгая внутри, а был унесен ветром из-за плохо закрепленной конструкции.
О чем речь??? За своих детей ответственны только мы сами!!! Кроме нас самих они никому не нужны! Владелец батута, если и виноват в том, что плохо его закрепил, то это останется на его совести, может быть, ещё ударит по карману! А мама ответственна перед своим дитя, именно она в первую очередь обеспечивает ему безопасность и именно она должна сделать всё, чтобы не допустить травмирования.
ответить
аватар
Анна
1 0
Я считаю виноваты родители. Проверяйте правильность установки батута перед тем как ребенка в него посадили, а не когда его унесло. Странная мама нужно о ребенке думать, а она свидетелей ищет. Значит не так все плохо. Здоровья малышу, а маме мудрости.
ответить
аватар
Анна
0 0
Ребенку выздоровления, маме терпения. Надеюсь всё обойдется без серьезных травм!
ответить
аватар
Яяяя
0 0
Так может лучше закреплять?? Или вообще не ставить!?
Думаю в этой ситуации оба виноваты,мать не додумалась не вести ребенка,а у хозяина батута жажда наживы
ответить
аватар
Я
1 0
Люди, Вы там были? Нет. Вы не знаете что произошло? Зачем эту грязь? Свидетелей искали, так как в любом случае начнется следствие, раз пострадал ребенок. Больница обязана предоставить сведения в органы. А вам бы лишь грязью облить кого то?
ответить
аватар
К
3 0
Я считаю виноваты родители. Проверяйте правильность установки батута перед тем как ребенка в него посадили, а не когда его унесло. Странная мама нужно о ребенке думать, а она свидетелей ищет. Значит не так все плохо. Здоровья малышу, а маме мудрости.
Правильность установки батута????
Я ещё что мы должны делать? Справильность установки светофора я не должна проверить, когда соберусь переходить? Вдруг красный покажет или упадёт?
Вы вообще знаете как проверить?)
ответить
аватар
Елена
2 0
Следственный комитет разберётся чья вина. Хотя тут и разбираться нечего! На лицо факт несоблюдения ТБ владельцем батута. Ещё бы и налоговой поработать и узнать, почему они не выдают билеты и чеки за предоставленные услуги.
ответить
аватар
Анна
0 0
Правильность установки батута????
Я ещё что мы должны делать? Справильность установки светофора я не должна проверить, когда соберусь переходить? Вдруг красный покажет или упадёт?
Вы вообще знаете как проверить?)
Я своих двух сыновей: 7 и 3 года не вожу по таким батутам, потому что вижу и понимаю как и кем они установлены. Не снимаю ответственность с владельца батута, но в первую очередь за детей отвечают родители. Сомневаюсь, что впредь мама Мария будет не проверяя документы на работу батута допускать к нему ребенка. Что мешало это сделать раньше. В России так всегда пока гром не грянет .... не перекрестится.
ответить
аватар
Елена
1 0
Я считаю виноваты родители. Проверяйте правильность установки батута перед тем как ребенка в него посадили, а не когда его унесло. Странная мама нужно о ребенке думать, а она свидетелей ищет. Значит не так все плохо. Здоровья малышу, а маме мудрости.
Странные рассуждения. А то что идёт следствие и то что на восстановление ребёнка могут потребоваться средства вы не думаете?
Или у вас только мать виновата? А остальные белые и пушистые должны остаться в стороне?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ