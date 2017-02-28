В Кемерове ребёнка перевернуло вместе с батутом.

Это случилось 1 июня в Кузбасском парке, в районе 16.10.

«Ребёнка перевернуло вместе с батутом от небольшого ветра, он травмировался. Завтра (2 июня — прим.ред.) будет известно, насколько серьёзно. Сейчас он в больнице. Состояние под вопросом. На данный момент наложен шов, у него синяки, ссадины и ушибы, остальное будет известно после точного диагноза», — рассказала мама мальчика ВашГород.ру.

Женщина также уточнила редакции, что сейчас идёт следствие.

Как уже писал ВашГород.ру, вчера по Кемерову пронёсся сильный ветер с дождём. От него пострадали дома, автомобили и остановки. Так, на двух молодых кемеровчанок упала облицовка крыши.