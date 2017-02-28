В Кемерове ребёнка перевернуло вместе с батутом.
Это случилось 1 июня в Кузбасском парке, в районе 16.10.
«Ребёнка перевернуло вместе с батутом от небольшого ветра, он травмировался. Завтра (2 июня — прим.ред.) будет известно, насколько серьёзно. Сейчас он в больнице. Состояние под вопросом. На данный момент наложен шов, у него синяки, ссадины и ушибы, остальное будет известно после точного диагноза», — рассказала мама мальчика ВашГород.ру.
Женщина также уточнила редакции, что сейчас идёт следствие.
Как уже писал ВашГород.ру, вчера по Кемерову пронёсся сильный ветер с дождём. От него пострадали дома, автомобили и остановки. Так, на двух молодых кемеровчанок упала облицовка крыши.
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Так что ********* никого не надо.
К тому же хозяин батута ветер не вызывал. Он не виноват скорее всего. Это ЧП
А мозгов бы вам точно не помешало поискать. Ветер поднялся не так уж внезапно. Он дул, потихоньку усиливаясь, с самого утра
К тому же хозяин батута ветер не вызывал. Он не виноват скорее всего. Это ЧП
А мозгов бы вам точно не помешало поискать. Ветер поднялся не так уж внезапно. Он дул, потихоньку усиливаясь, с самого утра
К тому же хозяин батута ветер не вызывал. Он не виноват скорее всего. Это ЧП
А мозгов бы вам точно не помешало поискать. Ветер поднялся не так уж внезапно. Он дул, потихоньку усиливаясь, с самого утра
Я ещё что мы должны делать? Справильность установки светофора я не должна проверить, когда соберусь переходить? Вдруг красный покажет или упадёт?
Вы вообще знаете как проверить?)
Я ещё что мы должны делать? Справильность установки светофора я не должна проверить, когда соберусь переходить? Вдруг красный покажет или упадёт?
Вы вообще знаете как проверить?)
Или у вас только мать виновата? А остальные белые и пушистые должны остаться в стороне?