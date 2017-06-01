Россиянам пообещали рост пенсий в ближайшее время.
Их размер планируется повысить до уровня двух прожиточных минимумов пенсионеров. В сегодняшних условиях это составляет 16,4 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, пишет «Российская газета».
Она отметила, что эти цифры социально оправданы и экономически приемлемы.
Как отмечает издание, за четвёртый квартал 2016 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по России составлял 10 466 рублей, для населения в целом — 9 691 рубль, для пенсионеров — 8 000 рублей. По данным Росстата, в первом квартале 2017 года средний размер назначенной пенсии составил 14 403 рубля.
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Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
не вздумайте туда обращаться
они очень не грамотные