Россиянам пообещали рост пенсий в ближайшее время.

Их размер планируется повысить до уровня двух прожиточных минимумов пенсионеров. В сегодняшних условиях это составляет 16,4 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, пишет «Российская газета».

Она отметила, что эти цифры социально оправданы и экономически приемлемы.

Как отмечает издание, за четвёртый квартал 2016 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по России составлял 10 466 рублей, для населения в целом — 9 691 рубль, для пенсионеров — 8 000 рублей. По данным Росстата, в первом квартале 2017 года средний размер назначенной пенсии составил 14 403 рубля.