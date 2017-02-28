В ближайшие дни в городе перекроют сразу несколько улиц.

Уже сегодня, в 19:00, проезд закроют на Тольятти, от Сбербанка до пересечения с Кирова. Изменения действительны до 5.00 5 июня. С 5 июня по 8 июня движение ограничат на местном проезде Тольятти, от пересечения с Пионерским до Сбербанка. Это связано с ремонтом дорог, сообщает Novokuznetsk.su.

А 4 числа в городе пройдёт масштабный благотворительный забег «Дай пять!». Из-за этого 3 июня с 12.00 до 17.00 перекроют участок от проспекта Металлургов до Дворца спорта.

В день праздника, 4 числа, с 6.00 до 13.00 проезд закроют на участке от перекрёстка Кирова и Металлургов до пересечения Кирова и Спартака. В этот же день водителям запретят двигаться и стоять на участках:

— по Кирова, от Металлургов до пересечения с Тольятти (остановка «Орбита»);

— по Кузнецкстроевскому, от кольца Дома быта до пересечения с Пионерским;

— по Тольятти (вокруг «Новокузнецкого государственного цирка).

Ранее ВашГород.ру сообщал о перекрытии Пойменного шоссе, а также запрете остановки у «Юности» и на Ильинке.