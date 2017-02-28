Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Сегодня 09:50
484
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
saroblnews.ru

В ближайшие дни в городе перекроют сразу несколько улиц.

Уже сегодня, в 19:00, проезд закроют на Тольятти, от Сбербанка до пересечения с Кирова. Изменения действительны до 5.00 5 июня. С 5 июня по 8 июня движение ограничат на местном проезде Тольятти, от пересечения с Пионерским до Сбербанка. Это связано с ремонтом дорог, сообщает Novokuznetsk.su.

А 4 числа в городе пройдёт масштабный благотворительный забег «Дай пять!». Из-за этого 3 июня с 12.00 до 17.00 перекроют участок от проспекта Металлургов до Дворца спорта.

В день праздника, 4 числа, с 6.00 до 13.00 проезд закроют на участке от перекрёстка Кирова и Металлургов до пересечения Кирова и Спартака. В этот же день водителям запретят двигаться и стоять на участках:

— по Кирова, от Металлургов до пересечения с Тольятти (остановка «Орбита»);

— по Кузнецкстроевскому, от кольца Дома быта до пересечения с Пионерским;

— по Тольятти (вокруг «Новокузнецкого государственного цирка).

Ранее ВашГород.ру сообщал о перекрытии Пойменного шоссе, а также запрете остановки у «Юности» и на Ильинке.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Дон Хенаро 42200
4 6
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
ответить
аватар
!
3 3
в соседней теме реклама Автоюристов
не вздумайте туда обращаться
они очень не грамотные
ответить
аватар
Митрич
4 3
Дон Хенаро:
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Мля, ВГ, выделите уже Хренаре отдельную тему, разве не видите как бедолага в каждой теме старается? Надорвется еще - вы будете виновны.... :-))))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ