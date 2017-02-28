В ближайшие дни в городе перекроют сразу несколько улиц.
Уже сегодня, в 19:00, проезд закроют на Тольятти, от Сбербанка до пересечения с Кирова. Изменения действительны до 5.00 5 июня. С 5 июня по 8 июня движение ограничат на местном проезде Тольятти, от пересечения с Пионерским до Сбербанка. Это связано с ремонтом дорог, сообщает Novokuznetsk.su.
А 4 числа в городе пройдёт масштабный благотворительный забег «Дай пять!». Из-за этого 3 июня с 12.00 до 17.00 перекроют участок от проспекта Металлургов до Дворца спорта.
В день праздника, 4 числа, с 6.00 до 13.00 проезд закроют на участке от перекрёстка Кирова и Металлургов до пересечения Кирова и Спартака. В этот же день водителям запретят двигаться и стоять на участках:
— по Кирова, от Металлургов до пересечения с Тольятти (остановка «Орбита»);
— по Кузнецкстроевскому, от кольца Дома быта до пересечения с Пионерским;
— по Тольятти (вокруг «Новокузнецкого государственного цирка).
Ранее ВашГород.ру сообщал о перекрытии Пойменного шоссе, а также запрете остановки у «Юности» и на Ильинке.
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Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
не вздумайте туда обращаться
они очень не грамотные
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)