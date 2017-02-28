Новый законопроект Минюста наделал много шума среди общественности. Проект предусматривает отбирать единственное жильё у россиян за долги.
Названы условия, когда к должникам могут применятся столь серьёзные требования.
Как сообщает «Российская газета», если закон примут, то может быть сразу применён к 7 тысячам россиян, которые уже накопили долги. Авторы инициативы утверждают, что должники не должны оставаться на улице, после изъятия их жилья им должны предоставлять квартиру меньшей площади.
Основная проблема создать такую систему, при которой меньшее жилье должнику будет предоставляться сразу после того, как он лишился своего просторного жилища.
В настоящее время по действующему закону изъять единственное жильё у должника нельзя, даже если должник владеет домом или квартирой площадью в несколько сотен квадратных метров.
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По-моему, справедливо. Живут в хоромах, а с долгами рассчитываться не хотят. Как нависнет опасность распрощаться с жильём, так и деньги сразу на погашение долга найдутся.
Михаил, скажите, вы проверяете свои тексты вообще перед публикацией? Далеко не впервые замечаю у вас нелепейшие ошибки и отсутствие согласования в предложениях. Назвались журналистом, так выдавайте качественный материал.
не вздумайте туда обращаться
они очень не грамотные
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Ты настолько туп, что не понимаешь, что всё это бред? Или ты за подачки навального стараешься?
Почему это "Единорасы" минусят? Я, например, вообще не состою ни в какой партии (и не собираюсь), но и на митинг ваш грёбанный не пойду.
Подстрекатели ....
"Не боимся,не прячемся,не плюем...",
а сами в кустах отсиживаетесь.
Ты настолько туп, что не понимаешь, что всё это бред? Или ты за подачки навального стараешься?
Почему это "Единорасы" минусят? Я, например, вообще не состою ни в какой партии (и не собираюсь), но и на митинг ваш грёбанный не пойду.
Подстрекатели ....
"Не боимся,не прячемся,не плюем...",
а сами в кустах отсиживаетесь.
Я-то никого не подстрекаю и ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах есть. Вот и пусть думают. И есть своё мнение. Вот, у тебя, например, что надо идти на митинг - ну так и прись, дуй, как говориться, по холодку. И нефиг кого-то тут подстрекать.
И манеры у тебя быдлячьи. Как разговариваешь-то, хамло?
"...отрываем свои задЫ от диванов,выходим с интернета и приходим на митинг! ... Не боимся,не прячемся,не плюем".
Ты даже обратиться к людям по-культурному не можешь, как кондючка быдловатая из автобуса: "Проходим, передаем за проезд ...".
Что это за манеры-то? Привык вариться в хамско-быдловатой среде и невдомёк тебе, что не все подобны тебе.
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Не надорвись в рвении! :-)))
Я-то никого не подстрекаю и ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах есть. Вот и пусть думают. И есть своё мнение. Вот, у тебя, например, что надо идти на митинг - ну так и прись, дуй, как говориться, по холодку. И нефиг кого-то тут подстрекать.
И манеры у тебя быдлячьи. Как разговариваешь-то, хамло?
"...отрываем свои задЫ от диванов,выходим с интернета и приходим на митинг! ... Не боимся,не прячемся,не плюем".
Ты даже обратиться к людям по-культурному не можешь, как кондючка быдловатая из автобуса: "Проходим, передаем за проезд ...".
Что это за манеры-то? Привык вариться в хамско-быдловатой среде и невдомёк тебе, что не все подобны тебе.
И это ты говоришь о поганом рте? Догадываюсь, что это самые приличные слова в твоём лексиконе.
"Ты раб и трус,который только как шакал может вякать из кустов".
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха .........................
Ты сначала на себя посмотри. Ты-то сам откуда вякаешь?
Если ты не раб и трус, то назови для начала свои настоящие ФИО ... хотя бы.
Клоун ты смешной ...
А иначе ты ещё хуже труса, т.к.на других говоришь "который только как шакал может вякать из кустов", а сам из других кустов кукарекаешь.
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
По-моему, справедливо. Живут в хоромах, а с долгами рассчитываться не хотят. Как нависнет опасность распрощаться с жильём, так и деньги сразу на погашение долга найдутся.
Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.
"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.
"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.
"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
Получается, те кто против Навального - это Вата, я в том числе, причем ты понятие Ваты не расскрываешь, получается больще половины страны вата, интеллегенция-вата, ученые вата, инженеры вата, все вата кроме вас, кругом люди с большим жизненным опытом, знаниями, целями, видениям, но все они дураки , тупицы и вата, потомучто так решили молодые ии талантливые политологи, которые видят мировое и Российское устройство на сквозь.
Теперь отдельно про молодой и перспективной интеллегенции: Во-первых вы не реализовались пока в жизни, вы никто и звать вас никак, нет нормальной работы, нет четкой жизненной позиции, нет обязательств, много свободного времени, зависть к людям которые успешней (не беру в примере олигархов и разных госслужащих). Во вторых: бунт и противопоставление себя власти это в принципе сейчас модно среди молодежи, ставя себя против, ты как бы обретаешь свою жизненную позицию, а значит можешь дискутировать, на тебя обращают внимание, даже пусть и негативное, ты становишься (по вашему мнению) нужным и важным, важным в данном случае для нового народного миссию- господина Навального, а значит для России, хотя за частую сами называете страну рашкой.
Теперь про вату, как я уже говорил, я не поддерживаю действующую власть, не ору за РПЦ, не одобряю то что из-за сложившийся ситуации люди гибнут в сирии, вопрос тогда почему я например вата по вашему мнению?
И напоследок предлагаю уровнять оскорбительные высказывания: если я и люди соглашающиеся со мной вата то тогда вы и такие как вы пусть будут Ватаналами, (вата поддерживающая навального). Я думаю справедливо)
Острова заброшенные, и деньги выделяют кое-как. Сейчас вроде пошёл сдвиг, но это ненадолго. В очередной раз закончатся деньги очень быстро и всё. Конечно, очень жаль, что такие острова нам не очень нужны. Тогда отдайте Японии, пускай люди живут и развивают острова. Мы тогда их через лет 5 точно не узнаем. Хотят здесь сделать туристическую базу, построить санатории - но вкладывать деньги не хотят. Рыбы уже почти нет на островах, выбили всё, не думая о завтрашнем дне. Отдайте Японии - и сами будем ездить и любоваться островами. Это глупо, но другого выхода нет. Я здесь живу 31 год и с каждым годом всё хуже и хуже. Местное население здесь только существует. Молодежь уезжает. Продукты с перебоями, нет даже нормального интернета.У НАС С ЯПОНЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ НЕТ, ПРИ ОБЩЕНИИ МЫ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ПОДНИМАЕМ
Раньше зарплаты были достойные, вот мы приехали на заработки, так и остались. Многим ехать некуда и приходится здесь существовать. А производства здесь в основном рыбная отрасль. На путину набирают, а там жди следующую. Есть такая контора Гидрострой. Выкупили весь остров, ремонтируют дороги, пытаются строить домики 2-х этажные.В целом тупорылый руззьке шовинизм рулит, но прагматизм берёт своё !
Острова заброшенные, и деньги выделяют кое-как. Сейчас вроде пошёл сдвиг, но это ненадолго. В очередной раз закончатся деньги очень быстро и всё. Конечно, очень жаль, что такие острова нам не очень нужны. Тогда отдайте Японии, пускай люди живут и развивают острова. Мы тогда их через лет 5 точно не узнаем. Хотят здесь сделать туристическую базу, построить санатории - но вкладывать деньги не хотят. Рыбы уже почти нет на островах, выбили всё, не думая о завтрашнем дне. Отдайте Японии - и сами будем ездить и любоваться островами. Это глупо, но другого выхода нет. Я здесь живу 31 год и с каждым годом всё хуже и хуже. Местное население здесь только существует. Молодежь уезжает. Продукты с перебоями, нет даже нормального интернета.У НАС С ЯПОНЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ НЕТ, ПРИ ОБЩЕНИИ МЫ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ПОДНИМАЕМ
Раньше зарплаты были достойные, вот мы приехали на заработки, так и остались. Многим ехать некуда и приходится здесь существовать. А производства здесь в основном рыбная отрасль. На путину набирают, а там жди следующую. Есть такая контора Гидрострой. Выкупили весь остров, ремонтируют дороги, пытаются строить домики 2-х этажные.В целом тупорылый руззьке шовинизм рулит, но прагматизм берёт своё !
Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.
"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.