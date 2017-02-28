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Недвижимость и строительство

У россиян за долги заберут единственное жильё: названы условия

Сегодня 09:54
1199
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
proftatms.ru

Новый законопроект Минюста наделал много шума среди общественности. Проект предусматривает отбирать единственное жильё у россиян за долги.

Названы условия, когда к должникам могут применятся столь серьёзные требования.

  1. Если его площадь значительно превышает потребности семьи владельца и нормативы по метражу на человека. В частности, предлагается установить двукратное превышение по метражу. Норма составляет 18 квадратных метров на человека.
  2. Цена квартиры должна быть вдвое выше, чем помещение, которое нужно предоставить потом должнику.
  3. Задолженность составляет не менее 5 процентов от стоимости жилья.
  4. У собственника нет другого имущества для покрытия долга.

Как сообщает «Российская газета», если закон примут, то может быть сразу применён к 7 тысячам россиян, которые уже накопили долги. Авторы инициативы утверждают, что должники не должны оставаться на улице, после изъятия их жилья им должны предоставлять квартиру меньшей площади.

Основная проблема создать такую систему, при которой меньшее жилье должнику будет предоставляться сразу после того, как он лишился своего просторного жилища.

В настоящее время по действующему закону изъять единственное жильё у должника нельзя, даже если должник владеет домом или квартирой площадью в несколько сотен квадратных метров.

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Комментарии 25
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ага
12 8
Если живёт 3 человека, то заберут жильё, площадь которого превышает 108 кв.м.
По-моему, справедливо. Живут в хоромах, а с долгами рассчитываться не хотят. Как нависнет опасность распрощаться с жильём, так и деньги сразу на погашение долга найдутся.
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Grammatik macht frei
3 8
"Проект предусматривает отбирать единственное жильё у россиян за долги".
Михаил, скажите, вы проверяете свои тексты вообще перед публикацией? Далеко не впервые замечаю у вас нелепейшие ошибки и отсутствие согласования в предложениях. Назвались журналистом, так выдавайте качественный материал.
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!
0 0
в соседней теме реклама Автоюристов
не вздумайте туда обращаться
они очень не грамотные
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Дон Хенаро 42200
22 8
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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Ветер перемен...
17 13
Дон Хенаро:
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Отлично! Все,все отрываем свои задЫ от диванов,выходим с интернета и приходим на митинг! Касается каждого. Не боимся,не прячемся,не плюем на будущее нашей страны и нас. Касается КАЖДОГО! 20!8
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Ветер перемен...
12 10
Минусят я так понимаю Единорасы. Чуют чем дело пахнет. }8-)
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Бу-га-га
9 16
Не смеши! А чем дело пахнет? Чем оно вообще может пахнуть? Тольуо вашей вонью.
Ты настолько туп, что не понимаешь, что всё это бред? Или ты за подачки навального стараешься?
Почему это "Единорасы" минусят? Я, например, вообще не состою ни в какой партии (и не собираюсь), но и на митинг ваш грёбанный не пойду.
Подстрекатели ....
"Не боимся,не прячемся,не плюем...",
а сами в кустах отсиживаетесь.
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аватар
Ветер перемен...
22 13
Не смеши! А чем дело пахнет? Чем оно вообще может пахнуть? Тольуо вашей вонью.
Ты настолько туп, что не понимаешь, что всё это бред? Или ты за подачки навального стараешься?
Почему это "Единорасы" минусят? Я, например, вообще не состою ни в какой партии (и не собираюсь), но и на митинг ваш грёбанный не пойду.
Подстрекатели ....
"Не боимся,не прячемся,не плюем...",
а сами в кустах отсиживаетесь.
А ты просто 3,14dорас бу га га шный!
ответить
аватар
Бу-га-га
12 17
А ты просто 3,14dорас бу га га шный!
Это как раз ты 3,14dорас и есть.
Я-то никого не подстрекаю и ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах есть. Вот и пусть думают. И есть своё мнение. Вот, у тебя, например, что надо идти на митинг - ну так и прись, дуй, как говориться, по холодку. И нефиг кого-то тут подстрекать.
И манеры у тебя быдлячьи. Как разговариваешь-то, хамло?
"...отрываем свои задЫ от диванов,выходим с интернета и приходим на митинг! ... Не боимся,не прячемся,не плюем".
Ты даже обратиться к людям по-культурному не можешь, как кондючка быдловатая из автобуса: "Проходим, передаем за проезд ...".
Что это за манеры-то? Привык вариться в хамско-быдловатой среде и невдомёк тебе, что не все подобны тебе.
ответить
аватар
Митрич
6 20
Дон Хенаро:
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Дебил! :-)))
Не надорвись в рвении! :-)))
ответить
аватар
Ветер перемен...
12 9
Это как раз ты 3,14dорас и есть.
Я-то никого не подстрекаю и ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах есть. Вот и пусть думают. И есть своё мнение. Вот, у тебя, например, что надо идти на митинг - ну так и прись, дуй, как говориться, по холодку. И нефиг кого-то тут подстрекать.
И манеры у тебя быдлячьи. Как разговариваешь-то, хамло?
"...отрываем свои задЫ от диванов,выходим с интернета и приходим на митинг! ... Не боимся,не прячемся,не плюем".
Ты даже обратиться к людям по-культурному не можешь, как кондючка быдловатая из автобуса: "Проходим, передаем за проезд ...".
Что это за манеры-то? Привык вариться в хамско-быдловатой среде и невдомёк тебе, что не все подобны тебе.
3,14dорас твой правый глаз! Пока ты спишь, его левый дрючит. Закрой свой антинародный,русофобский,экстремистский,поганый рот! Я никого не подстрекаю,а призываю. Сиди гнида и дальше, забившись в угол. Ты раб и трус,который только как шакал может вякать из кустов.
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аватар
Бу-га-га
7 1
3,14dорас твой правый глаз! Пока ты спишь, его левый дрючит. Закрой свой антинародный,русофобский,экстремистский,поганый рот! Я никого не подстрекаю,а призываю. Сиди гнида и дальше, забившись в угол. Ты раб и трус,который только как шакал может вякать из кустов.
И где ты только таких пошлостей нахватался?
И это ты говоришь о поганом рте? Догадываюсь, что это самые приличные слова в твоём лексиконе.
"Ты раб и трус,который только как шакал может вякать из кустов".
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха .........................
Ты сначала на себя посмотри. Ты-то сам откуда вякаешь?
Если ты не раб и трус, то назови для начала свои настоящие ФИО ... хотя бы.
Клоун ты смешной ...
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аватар
ага .....
8 1
3,14dорас твой правый глаз! Пока ты спишь, его левый дрючит. Закрой свой антинародный,русофобский,экстремистский,поганый рот! Я никого не подстрекаю,а призываю. Сиди гнида и дальше, забившись в угол. Ты раб и трус,который только как шакал может вякать из кустов.
Гюльчатай, открой личико ....
А иначе ты ещё хуже труса, т.к.на других говоришь "который только как шакал может вякать из кустов", а сам из других кустов кукарекаешь.
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Читатель
4 0
Так оговорка то , 5 процентов от стоимости жилья. если живут 3 человека в квартире больше 54 метра, то при долгах в 5 процентов от стоимости имеющейся большой квартиры, ее выставят на торги? А отдел опеки как будет реагировать на такие сделки с имуществом детей? И кто будет сделку проводить? В новой квартире тоже ведь могут быть дети. Эта головная боль свалится на голову приставам?Так они в этом ничего не понимают. или наберут штат юристов?Когда банк забирает квартиру ипотечную, то там есть кому заниматься ее реализацией, а в данном случае как?Расприватизируют и взамен дадут муниципальное жилье? Тогда вновь права детей нарушаются. похоже, закон останется только на бумаге.
ответить
аватар
виктор
14 1
Дон Хенаро:
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
хорошии ты парень,но только туповат вся твоя так называемая апозиция это голова однои гидры , ты не разу не задумывался а что живет твои навальныи на что такие фильмы снимает . возьми радио эхо москвы , которая днем и ночью критикует действующию власть так это радио финансируется и принадлежит газпрому , а сам газ пром как ты знаешь принадлежит кремлю то есть этои власти. задача людеи которые стоят за навальным возглавить русскии бунт и увести в нужное для них русло . так как это сделала ельцин . а ты для них очереднои чукотцкии мальчик .просто биомасса
ответить
аватар
*
6 0
Так оговорка то , 5 процентов от стоимости жилья. если живут 3 человека в квартире больше 54 метра, то при долгах в 5 процентов от стоимости имеющейся большой квартиры, ее выставят на торги? А отдел опеки как будет реагировать на такие сделки с имуществом детей? И кто будет сделку проводить? В новой квартире тоже ведь могут быть дети. Эта головная боль свалится на голову приставам?Так они в этом ничего не понимают. или наберут штат юристов?Когда банк забирает квартиру ипотечную, то там есть кому заниматься ее реализацией, а в данном случае как?Расприватизируют и взамен дадут муниципальное жилье? Тогда вновь права детей нарушаются. похоже, закон останется только на бумаге.
тут другой принцип будет - главное отжать, а там ср*ть чо дальше будет. судья сделает постановление о реализации с торгов, приставы продадут и выселят должников на улицу, денег им дадут сколько останется после продажи и вычета долгов. всё.
ответить
аватар
виктор
5 0
Если живёт 3 человека, то заберут жильё, площадь которого превышает 108 кв.м.
По-моему, справедливо. Живут в хоромах, а с долгами рассчитываться не хотят. Как нависнет опасность распрощаться с жильём, так и деньги сразу на погашение долга найдутся.
что ты несешь кто жил в хоромах тот и будет жить и плевали они на все долги и все твои законы .
ответить
аватар
20!8
2 10
хорошии ты парень,но только туповат вся твоя так называемая апозиция это голова однои гидры , ты не разу не задумывался а что живет твои навальныи на что такие фильмы снимает . возьми радио эхо москвы , которая днем и ночью критикует действующию власть так это радио финансируется и принадлежит газпрому , а сам газ пром как ты знаешь принадлежит кремлю то есть этои власти. задача людеи которые стоят за навальным возглавить русскии бунт и увести в нужное для них русло . так как это сделала ельцин . а ты для них очереднои чукотцкии мальчик .просто биомасса
Опять вата пошла в 0таку. Открой канал Навального на ютубе, там специально, для таких как ты, есть видео про финансирование ФБК. Все открыто.

Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.

"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
ответить
аватар
виктор
3 0
Опять вата пошла в 0таку. Открой канал Навального на ютубе, там специально, для таких как ты, есть видео про финансирование ФБК. Все открыто.

Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.

"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
жалко мне тебя. хотел бы тебе ответить но не буду . просто посоветую тебе поучи историю , попробуи проанализировать кто организовал и осуществил революцию 1917г революцию 1991 г . и кто сеичас у власти . и ты все поимешь
ответить
аватар
Ди
4 0
Опять вата пошла в 0таку. Открой канал Навального на ютубе, там специально, для таких как ты, есть видео про финансирование ФБК. Все открыто.

Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.

"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
Аха, за вами развал, а не будущее и передел действующих активов,сменяться только лица, а не система.

Получается, те кто против Навального - это Вата, я в том числе, причем ты понятие Ваты не расскрываешь, получается больще половины страны вата, интеллегенция-вата, ученые вата, инженеры вата, все вата кроме вас, кругом люди с большим жизненным опытом, знаниями, целями, видениям, но все они дураки , тупицы и вата, потомучто так решили молодые ии талантливые политологи, которые видят мировое и Российское устройство на сквозь.
Теперь отдельно про молодой и перспективной интеллегенции: Во-первых вы не реализовались пока в жизни, вы никто и звать вас никак, нет нормальной работы, нет четкой жизненной позиции, нет обязательств, много свободного времени, зависть к людям которые успешней (не беру в примере олигархов и разных госслужащих). Во вторых: бунт и противопоставление себя власти это в принципе сейчас модно среди молодежи, ставя себя против, ты как бы обретаешь свою жизненную позицию, а значит можешь дискутировать, на тебя обращают внимание, даже пусть и негативное, ты становишься (по вашему мнению) нужным и важным, важным в данном случае для нового народного миссию- господина Навального, а значит для России, хотя за частую сами называете страну рашкой.
Теперь про вату, как я уже говорил, я не поддерживаю действующую власть, не ору за РПЦ, не одобряю то что из-за сложившийся ситуации люди гибнут в сирии, вопрос тогда почему я например вата по вашему мнению?

И напоследок предлагаю уровнять оскорбительные высказывания: если я и люди соглашающиеся со мной вата то тогда вы и такие как вы пусть будут Ватаналами, (вата поддерживающая навального). Я думаю справедливо)
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Андрей
0 0
Единственное жильё и то в ипотеке,заберут так у банка и с процентами еще
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а есть то так хоцца..
0 0
КУРИЛЬСК: НИКОЛАЙ ТОМАШЕНКО, ВРЕМЕННО БЕЗРАБОТНЫЙ
Острова заброшенные, и деньги выделяют кое-как. Сейчас вроде пошёл сдвиг, но это ненадолго. В очередной раз закончатся деньги очень быстро и всё. Конечно, очень жаль, что такие острова нам не очень нужны. Тогда отдайте Японии, пускай люди живут и развивают острова. Мы тогда их через лет 5 точно не узнаем. Хотят здесь сделать туристическую базу, построить санатории - но вкладывать деньги не хотят. Рыбы уже почти нет на островах, выбили всё, не думая о завтрашнем дне. Отдайте Японии - и сами будем ездить и любоваться островами. Это глупо, но другого выхода нет. Я здесь живу 31 год и с каждым годом всё хуже и хуже. Местное население здесь только существует. Молодежь уезжает. Продукты с перебоями, нет даже нормального интернета.У НАС С ЯПОНЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ НЕТ, ПРИ ОБЩЕНИИ МЫ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ПОДНИМАЕМ
Раньше зарплаты были достойные, вот мы приехали на заработки, так и остались. Многим ехать некуда и приходится здесь существовать. А производства здесь в основном рыбная отрасль. На путину набирают, а там жди следующую. Есть такая контора Гидрострой. Выкупили весь остров, ремонтируют дороги, пытаются строить домики 2-х этажные.В целом тупорылый руззьке шовинизм рулит, но прагматизм берёт своё !
ответить
аватар
а есть то так хоцца..
0 0
КУРИЛЬСК: НИКОЛАЙ ТОМАШЕНКО, ВРЕМЕННО БЕЗРАБОТНЫЙ
Острова заброшенные, и деньги выделяют кое-как. Сейчас вроде пошёл сдвиг, но это ненадолго. В очередной раз закончатся деньги очень быстро и всё. Конечно, очень жаль, что такие острова нам не очень нужны. Тогда отдайте Японии, пускай люди живут и развивают острова. Мы тогда их через лет 5 точно не узнаем. Хотят здесь сделать туристическую базу, построить санатории - но вкладывать деньги не хотят. Рыбы уже почти нет на островах, выбили всё, не думая о завтрашнем дне. Отдайте Японии - и сами будем ездить и любоваться островами. Это глупо, но другого выхода нет. Я здесь живу 31 год и с каждым годом всё хуже и хуже. Местное население здесь только существует. Молодежь уезжает. Продукты с перебоями, нет даже нормального интернета.У НАС С ЯПОНЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ НЕТ, ПРИ ОБЩЕНИИ МЫ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ПОДНИМАЕМ
Раньше зарплаты были достойные, вот мы приехали на заработки, так и остались. Многим ехать некуда и приходится здесь существовать. А производства здесь в основном рыбная отрасль. На путину набирают, а там жди следующую. Есть такая контора Гидрострой. Выкупили весь остров, ремонтируют дороги, пытаются строить домики 2-х этажные.В целом тупорылый руззьке шовинизм рулит, но прагматизм берёт своё !
ответить
аватар
Валерия
0 1
А че слабо было не доводить до таких долгов и погашать их за счет отчислений от пенсий, зарплат...(через суд, естественно. как при алиментах и др. погашениях долгов)? Да и сейчас, что мешает? Все, кто в нашем доме должник, все работают, получают деньги и пенсии...
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аватар
Миша
3 1
Опять вата пошла в 0таку. Открой канал Навального на ютубе, там специально, для таких как ты, есть видео про финансирование ФБК. Все открыто.

Какой русский бунт? Навальный хочет возглавить страну и прекратить грабеж населения олигархами и чиновниками, которые уже давно приготовили себе и свои детям запасной аэродром на границей.

"Эхо Москвы" в основном слушают только москвичи. И слушают их, как мне кажется, исключительно старая гвардия интеллигентов, пенсионеры. Эхо Москвы не слушает молодежь, поэтому Кремль понимает, что никакой опасности Веник не представляет. А вот Навальный опирается как раз на молодежь. За нами будущее! И мы хотим жить в правовом государстве, а не там где заправляют братки из ФСБ и офшорные крысы.
Козляточки - ребяточки, позабыли вы голос матери, видно бдительность вы утратили. Твой Навальный мне напоминает Ельцина. Тот тоже орал о коррупции, справедливости, правовом государстве опирался на молодёжь. В результате молодёжь обвинила родителей что те неправильно сделали выбор в 1917 г., неправильно победили, неправильно строили неправильное государство. Попытка 2.0? Имеешь ли ты с Навальным хоть малейшее представление - какое государство должно быть? Как им управлять? Какие последствия и риски ожидают в будущем? Спроси у своих родителей - как им жилось, и как сейчас живется "в правовом государстве"? Подумай о своих детях, не предадут ли они и тебя?
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