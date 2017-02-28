Новый законопроект Минюста наделал много шума среди общественности. Проект предусматривает отбирать единственное жильё у россиян за долги.

Названы условия, когда к должникам могут применятся столь серьёзные требования.

Если его площадь значительно превышает потребности семьи владельца и нормативы по метражу на человека. В частности, предлагается установить двукратное превышение по метражу. Норма составляет 18 квадратных метров на человека. Цена квартиры должна быть вдвое выше, чем помещение, которое нужно предоставить потом должнику. Задолженность составляет не менее 5 процентов от стоимости жилья. У собственника нет другого имущества для покрытия долга.

Как сообщает «Российская газета», если закон примут, то может быть сразу применён к 7 тысячам россиян, которые уже накопили долги. Авторы инициативы утверждают, что должники не должны оставаться на улице, после изъятия их жилья им должны предоставлять квартиру меньшей площади.

Основная проблема создать такую систему, при которой меньшее жилье должнику будет предоставляться сразу после того, как он лишился своего просторного жилища.

В настоящее время по действующему закону изъять единственное жильё у должника нельзя, даже если должник владеет домом или квартирой площадью в несколько сотен квадратных метров.