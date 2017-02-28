Новокузнечане распространили в соцсетях видео, где человек в рясе пьёт пиво.

«Пьяный батюшка с монастыря в Новокузнецке. Куда катится этот мир», — назвал свой ролик автор.

Он выложил его в местное «Подслушано», видимо, надеясь на возмущение горожан. Однако комментаторы заявили, что священник — «тоже человек», а также, что на видео может быть отшельник. Другие предположили, что человек в рясе — вовсе не представитель духовенства.

Как ВашГород.ру пояснил руководитель информационно-просветительского отдела Кузбасской митрополии, диакон Вячеслав Ланский, мужчина с видео вряд ли служит в монастыре под Новокузнецком.

Вероятно, человек по каким-то причинам облачился в монашеское одеяние.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!