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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Новокузнечане обвинили священника в пьянстве

Сегодня 10:19
856
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
кадр видео

Новокузнечане распространили в соцсетях видео, где человек в рясе пьёт пиво.

«Пьяный батюшка с монастыря в Новокузнецке. Куда катится этот мир», — назвал свой ролик автор.

Он выложил его в местное «Подслушано», видимо, надеясь на возмущение горожан. Однако комментаторы заявили, что священник — «тоже человек», а также, что на видео может быть отшельник. Другие предположили, что человек в рясе — вовсе не представитель духовенства.

Как ВашГород.ру пояснил руководитель информационно-просветительского отдела Кузбасской митрополии, диакон Вячеслав Ланский, мужчина с видео вряд ли служит в монастыре под Новокузнецком.

Вероятно, человек по каким-то причинам облачился в монашеское одеяние.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Комментарии 3
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Дон Хенаро 42200
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Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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народ
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По-моему как раз пиво и вино священнослужителям пить разрешается. При чем здесь куда катится мир?
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