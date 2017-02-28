Новокузнечане распространили в соцсетях видео, где человек в рясе пьёт пиво.
«Пьяный батюшка с монастыря в Новокузнецке. Куда катится этот мир», — назвал свой ролик автор.
Он выложил его в местное «Подслушано», видимо, надеясь на возмущение горожан. Однако комментаторы заявили, что священник — «тоже человек», а также, что на видео может быть отшельник. Другие предположили, что человек в рясе — вовсе не представитель духовенства.
Как ВашГород.ру пояснил руководитель информационно-просветительского отдела Кузбасской митрополии, диакон Вячеслав Ланский, мужчина с видео вряд ли служит в монастыре под Новокузнецком.
Вероятно, человек по каким-то причинам облачился в монашеское одеяние.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.