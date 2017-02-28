Банки ждут ужесточения при сборе денег за капитальный ремонт. Такое постановление разработал Минстрой.
Изменения, предусмотренные проектом постановления, позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банка, где размещены средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете и позволят обеспечить сохранность средств.
У банка, собирающего деньги за капремонт должен быть капитал не менее 250 миллиардов рублей и имеющий кредитный рейтинг не ниже уровня «А+ (RU).
Когда требования к банкам будут повышены, лимит на объем размещенных средств будет снят. В настоящее время в стране открыто 76 012 спецсчетов.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что прокуратура оценила состояние законности в сфере капремонта. Оказалось, что состояние неудовлетворительное.
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Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)