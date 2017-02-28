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Недвижимость и строительство

Хищения и обман при капремонте: требования ужесточат

Сегодня 10:20
532
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ustlabinfo.ru

Банки ждут ужесточения при сборе денег за капитальный ремонт. Такое постановление разработал Минстрой.

Изменения, предусмотренные проектом постановления, позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банка, где размещены средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете и позволят обеспечить сохранность средств.

У банка, собирающего деньги за капремонт должен быть капитал не менее 250 миллиардов рублей и имеющий кредитный рейтинг не ниже уровня «А+ (RU).

Когда требования к банкам будут повышены, лимит на объем размещенных средств будет снят. В настоящее время в стране открыто 76 012 спецсчетов.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что прокуратура оценила состояние законности в сфере капремонта. Оказалось, что состояние неудовлетворительное.

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Комментарии 3
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"Хищения и обман при капремонте"-НЕ ВЕРЮ СВОИМ ГЛАЗА...ЭТОГО быть,просто,НЕ МОЖЕТ..Кошмар...ни когда такого НЕ БЫЛО...Куда катимся..???))))))))))))))))))))))
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Дон Хенаро 42201
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Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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6 0
Дон Хенаро:
Все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!

Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
за одно в сквере там приберитесь, а то какой то лесорубо пил там деревья напилил и как всегда убрать забыл
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