Банки ждут ужесточения при сборе денег за капитальный ремонт. Такое постановление разработал Минстрой.

Изменения, предусмотренные проектом постановления, позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банка, где размещены средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете и позволят обеспечить сохранность средств.

У банка, собирающего деньги за капремонт должен быть капитал не менее 250 миллиардов рублей и имеющий кредитный рейтинг не ниже уровня «А+ (RU).

Когда требования к банкам будут повышены, лимит на объем размещенных средств будет снят. В настоящее время в стране открыто 76 012 спецсчетов.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что прокуратура оценила состояние законности в сфере капремонта. Оказалось, что состояние неудовлетворительное.