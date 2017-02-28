Аналитики компании «Яндекс» выяснили, в каком возрасте дети вызывают больше всего вопросов и как эти вопросы меняются по мере взросления.

Больше всего пользователи интернета интересуются младенцами. Вопросов о детях до года больше, чем в сумме о детей от семи до восемнадцати лет, констатируют эксперты.

К году становится легче, к двум количество вопросов снова вырастает, а после — опять уменьшается. Наиболее заметные всплески — в пять и десять лет. Пользователей чаще всего интересует, как отпраздновать дни рождения детей этих возрастов.

Примерно до восьми лет пол ребёнка чаще оказывается не важен — его не уточняют в запросах. После этого возраста про мальчиков по-прежнему сравнительно редко спрашивают отдельно, а запросов про девочек становится больше. После 14 лет подростков уже совсем редко называют детьми.

Темы вопросов, которые вызывают дети различного возраста, различаются. Если про годовалых детей больше всего интересует, чем их кормить, то после трёх лет никто особо не спрашивает ни про меню с рецептами на неделю, ни вообще про еду.

В два года возникает тревога по поводу того, что ребёнок не разговаривает, а также проблема истерик. К трём годам дети перестают слушаться, в десять задумываются о том, как заработать, в двенадцать — не хотят учиться. Читать учатся чаще в шесть лет, буквы учат в пять, таблицу умножения — в восемь.

В два года детям обычно покупают беговел, в три — начинают искать велосипеды и самокаты. С семи лет становятся интересны гироскутеры, с восьми — скейтборды.

Запросы про совсем маленьких детей — до года — посвящены, в основном, здоровью и питанию. Также, судя по поисковым запросам, довольно много детей в полгода падают с дивана.