В Кемерове отменили некоторые маршруты троллейбусов
Сегодня 10:44
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С 1 июня троллейбусы не будут выходить на маршруты по субботам и воскресеньям.
В субботние дни отменяются маршруты:
В воскресные дни отменяются маршруты:
Как сообщили ВашГород.ру в УЕЗТУ Кемерова, ограничения будут действовать временно. Однако конкретные сроки не уточняются.
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