С 1 июня троллейбусы не будут выходить на маршруты по субботам и воскресеньям.

В субботние дни отменяются маршруты:

№ 1 «Троллейбусное депо — АО «КЭТК»;

№ 2 «Остановка «ул. Кирова» — д.п. «Комсомольский»;

№ 11"Д.п. «Шалготарьян» — железнодорожный вокзал»;

№ 15 «Магазин «Чибис» — остановка «ул. Кирова».

В воскресные дни отменяются маршруты:

№ 1 «Троллейбусное депо — АО «КЭТК»;

№ 2 «Остановка «ул. Кирова» — д.п. «Комсомольский»;

№ 6 «Д.п. «Шалготарьян» — железнодорожный вокзал»;

№ 11 «Д.п. «Шалготарьян» — железнодорожный вокзал»;

№ 15 «Магазин «Чибис» — остановка «ул. Кирова».

Как сообщили ВашГород.ру в УЕЗТУ Кемерова, ограничения будут действовать временно. Однако конкретные сроки не уточняются.