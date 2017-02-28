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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В Кемерове отменили некоторые маршруты троллейбусов

Сегодня 10:44
254
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
transphoto.ru

С 1 июня троллейбусы не будут выходить на маршруты по субботам и воскресеньям.

В субботние дни отменяются маршруты:

  • № 1 «Троллейбусное депо — АО «КЭТК»;
  • № 2 «Остановка «ул. Кирова» — д.п. «Комсомольский»;
  • № 11"Д.п. «Шалготарьян» — железнодорожный вокзал»;
  • № 15 «Магазин «Чибис» — остановка «ул. Кирова».

В воскресные дни отменяются маршруты:

  • № 1 «Троллейбусное депо — АО «КЭТК»;
  • № 2 «Остановка «ул. Кирова» — д.п. «Комсомольский»;
  • № 6 «Д.п. «Шалготарьян» — железнодорожный вокзал»;
  • № 11 «Д.п. «Шалготарьян» — железнодорожный вокзал»;
  • № 15 «Магазин «Чибис» — остановка «ул. Кирова».

Как сообщили ВашГород.ру в УЕЗТУ Кемерова, ограничения будут действовать временно. Однако конкретные сроки не уточняются.

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