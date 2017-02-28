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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Кража в «Леруа Мерлен» в Новокузнецке попала на видео

Сегодня 10:48
1139
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
кадр видео

Новокузнечанин пытался украсть навесные замки из «Леруа Мерлен».

Кражу зафиксировали камеры в магазине. На кадрах видно, что мужчина долго ходит у стеллажей, сначала кладёт замки в сумку, а затем — в карманы джинс.

Сумма кражи составила более 5 000 рублей, сообщили администраторы магазина полиции. Правоохранители задержали вора. Им оказался 29-летний новокузнечанин, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчине придётся отвечать по статье «Кража». Максимальное наказание — два года за решёткой.

Комментарии 8
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0 6
Дебил.
Почему сразу дебил? Не фартануло просто.
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Димаха Трейдер
1 1
Что такое навесные замки ? они что такие дорогие что аж на 5000 насобирал ?
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)))
1 0
Что такое навесные замки ? они что такие дорогие что аж на 5000 насобирал ?
Так 12 штук. 400 рублей за замок - это много?
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Сергей
0 0
Не знал поцаньчик, что там камеры мобильные установлены, передвигаются вдоль главных проходов. Теперь будет знать.
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