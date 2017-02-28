Кража в «Леруа Мерлен» в Новокузнецке попала на видео
Сегодня 10:48
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Новокузнечанин пытался украсть навесные замки из «Леруа Мерлен».
Кражу зафиксировали камеры в магазине. На кадрах видно, что мужчина долго ходит у стеллажей, сначала кладёт замки в сумку, а затем — в карманы джинс.
Сумма кражи составила более 5 000 рублей, сообщили администраторы магазина полиции. Правоохранители задержали вора. Им оказался 29-летний новокузнечанин, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Мужчине придётся отвечать по статье «Кража». Максимальное наказание — два года за решёткой.
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