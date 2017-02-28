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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Новокузнечан встревожила аномалия с деревьями

Сегодня 11:05
1095
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Новокузнечане обратились в редакцию ВашГород.ру с вопросом о необычном состоянии городских ёлок.

«Вопрос ботаникам: что с елью?» — спросила Вера М., приложив фотографи.

Мы переадресовали вопрос кандидату биологических наук, директору Научно-образовательного центра «Учебный ботанический сад» НИФ Андрею Климову. Он сказал, что у деревьев из-за холодов подмёрзли молодые побеги.

«Некоторая ослабленность, конечно, есть (у деревьев — прим.ред.), у нас в городе и за городом последний снег и морозы привели к тому, что даже многие тополи сбросили женские серёжки — так что с пухом будет небольшой дефицит.

Это случилось после весьма тяжёлой для молодых деревьев и особенно кустарников небывалой снежной зимы. Снег привел к выпреванию (частичная или полная гибель растений из-за снега — прим.ред.) многих из них, даже малины", — рассказал ВашГород.ру Андрей Климов.

По словам собеседника, весна для молодых деревьев и кустарников также оказалась тяжёлой.

Комментарии 4
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Степан
1 1
Мне еще интересга аномалия с рябиной в городе. Почему осенью 16 года, она была черная, а не красная.
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местный-2
2 0
Растения ,кустарники и деревья не подготовились к зиме еще с осени.
Все помнят зеленые листья у всей растительности в позднюю осень.
Проблема в этом мне кажется.
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Я
0 0
Аномалия с деревьями на остановке Индустриальная где техучеба алюминиевого завода, деревья будто сожженые листья опали как осенью. Вопрос к ботанику почему? Алюминиевый завод вроде как закрывали
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