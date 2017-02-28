Новокузнечане обратились в редакцию ВашГород.ру с вопросом о необычном состоянии городских ёлок.

Мы переадресовали вопрос кандидату биологических наук, директору Научно-образовательного центра «Учебный ботанический сад» НИФ Андрею Климову. Он сказал, что у деревьев из-за холодов подмёрзли молодые побеги.

«Некоторая ослабленность, конечно, есть (у деревьев — прим.ред.), у нас в городе и за городом последний снег и морозы привели к тому, что даже многие тополи сбросили женские серёжки — так что с пухом будет небольшой дефицит.

Это случилось после весьма тяжёлой для молодых деревьев и особенно кустарников небывалой снежной зимы. Снег привел к выпреванию (частичная или полная гибель растений из-за снега — прим.ред.) многих из них, даже малины", — рассказал ВашГород.ру Андрей Климов.