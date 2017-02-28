От рук вандалов пострадали памятники Ленину и Павке Корчагину, установленные в Соцгороде.

Инцидент произошёл 31 мая. Со слов очевидцев, в Парке советской культуры поругались девушка и парень. Оставшись в одиночестве, молодой человек выплеснул эмоции на скульптурах. Он схватил большую палку и начал по ним бить, сообщает Novokuznetsk.su.

Хулигана остановили неравнодушные жители. Однако он успел отбить нос красноармейцу, а Ленину — руку и подбородок.

Сейчас восстановлением разрушенных скульптур занимаются волонтёры.