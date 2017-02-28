В Новокузнецке вандалы испортили уникальные скульптуры
Сегодня 11:12
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От рук вандалов пострадали памятники Ленину и Павке Корчагину, установленные в Соцгороде.
Инцидент произошёл 31 мая. Со слов очевидцев, в Парке советской культуры поругались девушка и парень. Оставшись в одиночестве, молодой человек выплеснул эмоции на скульптурах. Он схватил большую палку и начал по ним бить, сообщает Novokuznetsk.su.
Хулигана остановили неравнодушные жители. Однако он успел отбить нос красноармейцу, а Ленину — руку и подбородок.
Сейчас восстановлением разрушенных скульптур занимаются волонтёры.
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Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)