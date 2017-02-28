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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В Новокузнецке вандалы испортили уникальные скульптуры

Сегодня 11:12
780
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

От рук вандалов пострадали памятники Ленину и Павке Корчагину, установленные в Соцгороде.

Инцидент произошёл 31 мая. Со слов очевидцев, в Парке советской культуры поругались девушка и парень. Оставшись в одиночестве, молодой человек выплеснул эмоции на скульптурах. Он схватил большую палку и начал по ним бить, сообщает Novokuznetsk.su.

Хулигана остановили неравнодушные жители. Однако он успел отбить нос красноармейцу, а Ленину — руку и подбородок.

Сейчас восстановлением разрушенных скульптур занимаются волонтёры.

Комментарии 5
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Степан
17 0
Откуда эти бараны только берутся??? Пускай оплачивает в тройном размере ущерб. При чем тут памятники? Шел бы и себе ломал руку и подбородок.
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корчагин
0 0
*************************** палку в анус!
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ленин
0 0
*************************** палку в анус!
И мою руку ему туда же!
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Злой
4 2
Где-где? В парке "советской культуры"? Если какой-то едорас клепикович решил попиариться на советском наследии и с помощью сумасшедших старух поставили 5 скульптур, то это никак не говорит, что там сделали парк и уж тем более не говорит о таком высоком, как о СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ!!! Осктитесь, упыри! Не примазывайтесь к великому СОВЕТСКОМУ НАСЛЕДИЮ, твари едрасские!
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Дон Хенаро 42200
0 2
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!


Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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