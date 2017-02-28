Стало известно, кто из звёзд выступит в Кемерове 12 июня.

Кемеровчан с Днём города поздравят музыканты известной поп-рок-группы «Город312».

Об этом рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко, пишет «Сибдепо».

Артисты будут выступать в течение часа на площади Советов. После концерта состоится праздничный фейерверк. Залпы салюта прогремят в 22:30 на Университетском мосту.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что ещё ждёт кемеровчан на День города.