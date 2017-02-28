Стало известно, кто из звёзд выступит в Кемерове 12 июня.
Кемеровчан с Днём города поздравят музыканты известной поп-рок-группы «Город312».
Об этом рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко, пишет «Сибдепо».
Артисты будут выступать в течение часа на площади Советов. После концерта состоится праздничный фейерверк. Залпы салюта прогремят в 22:30 на Университетском мосту.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что ещё ждёт кемеровчан на День города.
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