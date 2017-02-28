Красноярский бизнесмен купил здание торгового центра в Прокопьевске, которое принадлежало торговой сети «Солнышко».
Предприниматель Владислав Горбаренко приобрел здание торгового центра площадью 2,17 тысячи кв. м за 3,54 миллиона рублей. Объект принадлежал обанкроченной компании «Новокузнецкобувьторг», сообщает портал sibnovosti.ru.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.
В итоге имущество сети «Солнышко» в Новокузнецке продают с молотка. Общая его стоимость оценивается в 442 миллиона рублей.
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Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
________
Не знаю наверняка,но считаю что это ложь.
Им просто дали понять,что место нужно освободить,отсюда и вся эта комедия с банкротством.ИМХО.
Это касается всех региональных сетей.
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
При авторитарном управлении,где Путина поддерживает почти все население(понятно что и это ложь)страны.
Даже упоминаний о Навальном сейчас стало значительно больше,плюс смешное противостояние с Усмановым.
Нам что???пытаются рассказать о якобы демократии???