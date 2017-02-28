Красноярский бизнесмен купил здание торгового центра в Прокопьевске, которое принадлежало торговой сети «Солнышко».

Предприниматель Владислав Горбаренко приобрел здание торгового центра площадью 2,17 тысячи кв. м за 3,54 миллиона рублей. Объект принадлежал обанкроченной компании «Новокузнецкобувьторг», сообщает портал sibnovosti.ru.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.

В итоге имущество сети «Солнышко» в Новокузнецке продают с молотка. Общая его стоимость оценивается в 442 миллиона рублей.