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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц
Недвижимость и строительство

Бизнесмен купил здание торгового центра в Кузбассе за миллионы рублей

Сегодня 12:14
738
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gusev-online.ru

Красноярский бизнесмен купил здание торгового центра в Прокопьевске, которое принадлежало торговой сети «Солнышко».

Предприниматель Владислав Горбаренко приобрел здание торгового центра площадью 2,17 тысячи кв. м за 3,54 миллиона рублей. Объект принадлежал обанкроченной компании «Новокузнецкобувьторг», сообщает портал sibnovosti.ru.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.

В итоге имущество сети «Солнышко» в Новокузнецке продают с молотка. Общая его стоимость оценивается в 442 миллиона рублей.

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Комментарии 5
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Кузня родная 3859
4 0
2,17 тысяч кв.метров за 3.5 млн. руб. Дешево не правда ли?
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Дон Хенаро 42201
1 3
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!


Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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местный-2
2 0
«Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам.
________
Не знаю наверняка,но считаю что это ложь.
Им просто дали понять,что место нужно освободить,отсюда и вся эта комедия с банкротством.ИМХО.
Это касается всех региональных сетей.
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кузя
0 0
Дон Хенаро:
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!


Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
постоят постоят, чуть по-возмущаются и пойдут восвояси, ни чего это не даст, как еще люди это не поняли
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аватар
местный-2
0 0
Дон Хенаро:
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!


Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
Можно конечно не отвечать,но все-таки....почему Навальному дали именно в предвыборный год столько свобод? Мне просто интересно.
При авторитарном управлении,где Путина поддерживает почти все население(понятно что и это ложь)страны.
Даже упоминаний о Навальном сейчас стало значительно больше,плюс смешное противостояние с Усмановым.
Нам что???пытаются рассказать о якобы демократии???
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