Экономика нашей страны тоже сдала позиции на мировой арене.
В ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира Россия заняла 46 место из 63 возможных. Она опустилась на две строчки, пропустив вперёд Казахстан, Латвию и Филиппины. По словам экспертов швейцарской бизнес-школы IMD, это самые низкие показатели с 2012 года, пишет Novokuznetsk.su.
Падение российской экономики аналитики объясняют низкой производительностью труда, имущественным расслоением, а также наличием проблемы с защитой частной собственности.
Социальное благополучие в России оценивается на уровне с Монголией и Колумбией. По этому показателю наша страна заняла 57 место. Невысоки позиции России в сферах международной торговли, качества управления в бизнесе.
Однако есть и положительные моменты — у России хорошо идут дела с фискальной политикой, занятостью и научной инфраструктурой.
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да не очень с занятостью, вон - сколько женщин безработных
могли бы идти на частичную занятость, на неквалифицированные работы (сортировка мусора) и тд
ведь время тяжёлое, надо пожертвовать своим комфортом и запросами
"...у России хорошо идут дела с фискальной политикой, занятостью и научной инфраструктурой."
да не очень с занятостью, вон - сколько женщин безработных
могли бы идти на частичную занятость, на неквалифицированные работы (сортировка мусора) и тд
ведь время тяжёлое, надо пожертвовать своим комфортом и запросами
А почему в кризисные моменты под удар первыми попадают женщины, особенно имеющие малолетних детей?
А почему вообще акцент на женщинах? Больная тема..........Эх, ну и насолили тебе наши товарки, шовинист ты наш по гендерному признаку!
Колумбия??? Постоянно в состоянии прострации под действием приема того,что там выращивают.
8-D Нас даже Колумбия обогнала.
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
8-D Нас даже Колумбия обогнала.
Хотел купить российскую отвертку. Нет в продаже такого инструмента. Московия не производит отверток, только «Искандеры».
Продавец предложил купить китайскую отвертку. А что же тогда производит Россия? А ничего, кроме нефти и газа она не производит.
Даже матрешки сейчас ****** прикарпатские «жидобиндеровцы».
Москвитяне продают нефть и газ и получают за это доллары. Потом эти доллары отдают буржуям за «сникерсы». В результате ни нефти, ни долларов, ни «сникерсов». В прямом смысле слова русские проедают свою страну.
Когда закончится нефть - исчезнут «сникерсы».
На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах. В сексуальном рабстве тысячи русских девушек. И никто никуда не вводит войска, чтобы их спасти. Национальной одеждой россиян стал «Адидас», а народной песней: «Владимирский централ». Их дети мечтают, когда вырастут, стать террористами, чтобы взрывать пассажирские самолеты.
8-D Нас даже Колумбия обогнала.
Колумбия??? Постоянно в состоянии прострации под действием приема того,что там выращивают.
Уточните привязку к Крыму.
Хотел купить российскую отвертку. Нет в продаже такого инструмента. Московия не производит отверток, только «Искандеры».
Продавец предложил купить китайскую отвертку. А что же тогда производит Россия? А ничего, кроме нефти и газа она не производит.
Даже матрешки сейчас ****** прикарпатские «жидобиндеровцы».
Москвитяне продают нефть и газ и получают за это доллары. Потом эти доллары отдают буржуям за «сникерсы». В результате ни нефти, ни долларов, ни «сникерсов». В прямом смысле слова русские проедают свою страну.
Когда закончится нефть - исчезнут «сникерсы».
На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах. В сексуальном рабстве тысячи русских девушек. И никто никуда не вводит войска, чтобы их спасти. Национальной одеждой россиян стал «Адидас», а народной песней: «Владимирский централ». Их дети мечтают, когда вырастут, стать террористами, чтобы взрывать пассажирские самолеты.
___________
Что поделаешь,жизнь такая....
Хотел купить российскую отвертку. Нет в продаже такого инструмента. Московия не производит отверток, только «Искандеры».
Продавец предложил купить китайскую отвертку. А что же тогда производит Россия? А ничего, кроме нефти и газа она не производит.
Даже матрешки сейчас ****** прикарпатские «жидобиндеровцы».
Москвитяне продают нефть и газ и получают за это доллары. Потом эти доллары отдают буржуям за «сникерсы». В результате ни нефти, ни долларов, ни «сникерсов». В прямом смысле слова русские проедают свою страну.
Когда закончится нефть - исчезнут «сникерсы».
На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах. В сексуальном рабстве тысячи русских девушек. И никто никуда не вводит войска, чтобы их спасти. Национальной одеждой россиян стал «Адидас», а народной песней: «Владимирский централ». Их дети мечтают, когда вырастут, стать террористами, чтобы взрывать пассажирские самолеты.
Уточните привязку к Крыму.
Вы говорите о том,что акции всех этих компаний просели.
Что из этого? Можете пояснить?
Раскройте список собственников каждой из них.
Сделайте ссылку на первоисточник с полной аналитикой этих цифр.