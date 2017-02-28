Экономика нашей страны тоже сдала позиции на мировой арене.

В ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира Россия заняла 46 место из 63 возможных. Она опустилась на две строчки, пропустив вперёд Казахстан, Латвию и Филиппины. По словам экспертов швейцарской бизнес-школы IMD, это самые низкие показатели с 2012 года, пишет Novokuznetsk.su.

Падение российской экономики аналитики объясняют низкой производительностью труда, имущественным расслоением, а также наличием проблемы с защитой частной собственности.

Социальное благополучие в России оценивается на уровне с Монголией и Колумбией. По этому показателю наша страна заняла 57 место. Невысоки позиции России в сферах международной торговли, качества управления в бизнесе.

Однако есть и положительные моменты — у России хорошо идут дела с фискальной политикой, занятостью и научной инфраструктурой.