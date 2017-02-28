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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Социальное благополучие России опустилось до уровня Монголии

Сегодня 12:20
654
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prirodasibiri.ru

Экономика нашей страны тоже сдала позиции на мировой арене.

В ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира Россия заняла 46 место из 63 возможных. Она опустилась на две строчки, пропустив вперёд Казахстан, Латвию и Филиппины. По словам экспертов швейцарской бизнес-школы IMD, это самые низкие показатели с 2012 года, пишет Novokuznetsk.su.

Падение российской экономики аналитики объясняют низкой производительностью труда, имущественным расслоением, а также наличием проблемы с защитой частной собственности.

Социальное благополучие в России оценивается на уровне с Монголией и Колумбией. По этому показателю наша страна заняла 57 место. Невысоки позиции России в сферах международной торговли, качества управления в бизнесе.

Однако есть и положительные моменты — у России хорошо идут дела с фискальной политикой, занятостью и научной инфраструктурой.

Комментарии 12
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Артём 9517
0 10
"...у России хорошо идут дела с фискальной политикой, занятостью и научной инфраструктурой."

да не очень с занятостью, вон - сколько женщин безработных
могли бы идти на частичную занятость, на неквалифицированные работы (сортировка мусора) и тд
ведь время тяжёлое, надо пожертвовать своим комфортом и запросами
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Имя есть
2 0
Артём:
"...у России хорошо идут дела с фискальной политикой, занятостью и научной инфраструктурой."

да не очень с занятостью, вон - сколько женщин безработных
могли бы идти на частичную занятость, на неквалифицированные работы (сортировка мусора) и тд
ведь время тяжёлое, надо пожертвовать своим комфортом и запросами
А сколько жен безработных?
А почему в кризисные моменты под удар первыми попадают женщины, особенно имеющие малолетних детей?
А почему вообще акцент на женщинах? Больная тема..........Эх, ну и насолили тебе наши товарки, шовинист ты наш по гендерному признаку!
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местный-2
4 0
Хорошие соседи.Монголию никто не трогает,всем миром забыли о ней,а это очень важно для спокойной,размеренной жизни.
Колумбия??? Постоянно в состоянии прострации под действием приема того,что там выращивают.
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Ветер перемен...
15 2
Ха ха ха ха ха !!!!!!!!! Су...а,на 46 месте из 63. 8-D И это при масштабах и богатстве РФ. Ну что, тут ещё есть те,кто за ЕР? Ха ха ха ха ха!!!! Ой,в рот компот,давно так не смеялся.
8-D Нас даже Колумбия обогнала.
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Дон Хенаро 42201
6 1
Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!


Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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с
7 2
Ха ха ха ха ха !!!!!!!!! Су...а,на 46 месте из 63. 8-D И это при масштабах и богатстве РФ. Ну что, тут ещё есть те,кто за ЕР? Ха ха ха ха ха!!!! Ой,в рот компот,давно так не смеялся.
8-D Нас даже Колумбия обогнала.
Когда закончится нефть…
Хотел купить российскую отвертку. Нет в продаже такого инструмента. Московия не производит отверток, только «Искандеры».
Продавец предложил купить китайскую отвертку. А что же тогда производит Россия? А ничего, кроме нефти и газа она не производит.
Даже матрешки сейчас ****** прикарпатские «жидобиндеровцы».
Москвитяне продают нефть и газ и получают за это доллары. Потом эти доллары отдают буржуям за «сникерсы». В результате ни нефти, ни долларов, ни «сникерсов». В прямом смысле слова русские проедают свою страну.
Когда закончится нефть - исчезнут «сникерсы».
На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах. В сексуальном рабстве тысячи русских девушек. И никто никуда не вводит войска, чтобы их спасти. Национальной одеждой россиян стал «Адидас», а народной песней: «Владимирский централ». Их дети мечтают, когда вырастут, стать террористами, чтобы взрывать пассажирские самолеты.
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с
0 3
Ха ха ха ха ха !!!!!!!!! Су...а,на 46 месте из 63. 8-D И это при масштабах и богатстве РФ. Ну что, тут ещё есть те,кто за ЕР? Ха ха ха ха ха!!!! Ой,в рот компот,давно так не смеялся.
8-D Нас даже Колумбия обогнала.
"На каждом цветущем лугу найдется муха, которая найдет свою кучу говна... И даже на мусорнике, пчела найдет свой цветок".
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Крым это могила империи, хотим мы того или нет, но сами полезли в эту могилу.
2 0
Хорошие соседи.Монголию никто не трогает,всем миром забыли о ней,а это очень важно для спокойной,размеренной жизни.
Колумбия??? Постоянно в состоянии прострации под действием приема того,что там выращивают.
Немного статистики голубых фишек РФ по графику year to date (1июня 2016-1июня 2017): Россети минус 33,58%, Газпром минус 22,43%, Норильский никель минус 22,14%, Московская биржа минус 20,38%, Северсталь минус 21,61%, Сбербанк минус 10,35%, Роснефть минус 25,34%, Сургутнефтегаз минус 10,5%... (ЗА ГОД).этого достаточно что бы понять где вранье, а где нет...
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местный-2
0 1
Немного статистики голубых фишек РФ по графику year to date (1июня 2016-1июня 2017): Россети минус 33,58%, Газпром минус 22,43%, Норильский никель минус 22,14%, Московская биржа минус 20,38%, Северсталь минус 21,61%, Сбербанк минус 10,35%, Роснефть минус 25,34%, Сургутнефтегаз минус 10,5%... (ЗА ГОД).этого достаточно что бы понять где вранье, а где нет...
То есть что??? Раскройте тему до конца.
Уточните привязку к Крыму.
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местный-2
0 0
Когда закончится нефть…
Хотел купить российскую отвертку. Нет в продаже такого инструмента. Московия не производит отверток, только «Искандеры».
Продавец предложил купить китайскую отвертку. А что же тогда производит Россия? А ничего, кроме нефти и газа она не производит.
Даже матрешки сейчас ****** прикарпатские «жидобиндеровцы».
Москвитяне продают нефть и газ и получают за это доллары. Потом эти доллары отдают буржуям за «сникерсы». В результате ни нефти, ни долларов, ни «сникерсов». В прямом смысле слова русские проедают свою страну.
Когда закончится нефть - исчезнут «сникерсы».
На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах. В сексуальном рабстве тысячи русских девушек. И никто никуда не вводит войска, чтобы их спасти. Национальной одеждой россиян стал «Адидас», а народной песней: «Владимирский централ». Их дети мечтают, когда вырастут, стать террористами, чтобы взрывать пассажирские самолеты.
"На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах."
___________
Что поделаешь,жизнь такая....
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Блашик
0 0
Когда закончится нефть…
Хотел купить российскую отвертку. Нет в продаже такого инструмента. Московия не производит отверток, только «Искандеры».
Продавец предложил купить китайскую отвертку. А что же тогда производит Россия? А ничего, кроме нефти и газа она не производит.
Даже матрешки сейчас ****** прикарпатские «жидобиндеровцы».
Москвитяне продают нефть и газ и получают за это доллары. Потом эти доллары отдают буржуям за «сникерсы». В результате ни нефти, ни долларов, ни «сникерсов». В прямом смысле слова русские проедают свою страну.
Когда закончится нефть - исчезнут «сникерсы».
На территории Российской Федерации в 21 веке содержатся в рабстве русские граждане. В реальном рабстве. Они ночуют в ямах, на цепи, в собственных фекалиях, а днем их используют как рабов, на тяжелых работах. В сексуальном рабстве тысячи русских девушек. И никто никуда не вводит войска, чтобы их спасти. Национальной одеждой россиян стал «Адидас», а народной песней: «Владимирский централ». Их дети мечтают, когда вырастут, стать террористами, чтобы взрывать пассажирские самолеты.
Хохол,ты чего так возбудился ?
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местный-2
0 0
То есть что??? Раскройте тему до конца.
Уточните привязку к Крыму.
Ладно....поясню.
Вы говорите о том,что акции всех этих компаний просели.
Что из этого? Можете пояснить?
Раскройте список собственников каждой из них.
Сделайте ссылку на первоисточник с полной аналитикой этих цифр.
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