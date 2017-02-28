В числе новорождённых несколько двоен.

Всего в этот праздничный день в Кемеровской области родилось 139 ребятишек. Из них 61 девочка и 78 мальчиков. Шесть семей стали родителями двоен. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны здоровья населения.

Самым богатым по числу новорождённых стало Кемерово. Там на свет появилось 38 детей. В Новокузнецке родились 32 малыша, в Прокопьевске — 7, в Яшкине — 3, в Тяжине — 2.

По традиции, в Международный день защиты детей в Кузбассе проходит акция «Родился ребёнок». Все женщины, ставшие мамами, получат по 10 тысяч рублей, а малышам подарят медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

