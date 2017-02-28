Его установили в парке имени Гагарина.

Экстремальный «Микс» предназначен для взрослых, а также для детей старше 8 лет, рост которых выше 120 см.

Билет на него стоит 150 рублей. Об этом Novokuznetsk.su рассказала директор парка Галина Семёнова.

По её словам, аттракцион стоимостью более 10 миллионов рублей был приобретён на собственные средства учреждения.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о ценах на другие аттракционы в парке Гагарина.