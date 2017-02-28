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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В Новокузнецке появился новый экстремальный аттракцион

Сегодня 13:13
603
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.ytimg.com

Его установили в парке имени Гагарина.

Экстремальный «Микс» предназначен для взрослых, а также для детей старше 8 лет, рост которых выше 120 см.

Билет на него стоит 150 рублей. Об этом Novokuznetsk.su рассказала директор парка Галина Семёнова.

По её словам, аттракцион стоимостью более 10 миллионов рублей был приобретён на собственные средства учреждения.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о ценах на другие аттракционы в парке Гагарина.

Комментарии 4
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123
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Нормальный аттракцион, не особо экстримальный. Название для нашего города очень актуальное XD
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Анонимный пользователь
4 3
Как это может стоить 10млн? О_о И как это может понравиться взрослым?)))
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Хапаразигастус
1 5
Как это может стоить 10млн? О_о И как это может понравиться взрослым?)))
А что должно нравится взрослым? Пиво-диван-телевизор?
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