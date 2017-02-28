Вслед за Сбербанком банки группы ВТБ (Банк Москвы и ВТБ 24) готовятся к снижению ипотечных ставок. Последний раз ВТБ24 и розничный бизнес ВТБ снижали ставки 1 марта.
Уже традиционно законодателем моды по ипотечным ставкам является Сбербанк. А потом подтягиваются и остальные крупные, а затем и мелкие кредитные организации.
«В ближайшее время будет принято решение о снижении ставок по ипотечным кредитам, уровень новых ставок сейчас обсуждается», — говорится в сообщении ВТБ.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что с 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках. А с 5 июня будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам.
Глава Сбербанка также рассказал, что ставки будут падать и дальше, данные значения не предел.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!
Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка
https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)