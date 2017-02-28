Вслед за Сбербанком банки группы ВТБ (Банк Москвы и ВТБ 24) готовятся к снижению ипотечных ставок. Последний раз ВТБ24 и розничный бизнес ВТБ снижали ставки 1 марта.

Уже традиционно законодателем моды по ипотечным ставкам является Сбербанк. А потом подтягиваются и остальные крупные, а затем и мелкие кредитные организации.

«В ближайшее время будет принято решение о снижении ставок по ипотечным кредитам, уровень новых ставок сейчас обсуждается», — говорится в сообщении ВТБ.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что с 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках. А с 5 июня будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам.

Глава Сбербанка также рассказал, что ставки будут падать и дальше, данные значения не предел.