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Недвижимость и строительство

Крупные банки готовы снизить ставки по ипотеке

Сегодня 13:21
261
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bialt.ru

Вслед за Сбербанком банки группы ВТБ (Банк Москвы и ВТБ 24) готовятся к снижению ипотечных ставок. Последний раз ВТБ24 и розничный бизнес ВТБ снижали ставки 1 марта.

Уже традиционно законодателем моды по ипотечным ставкам является Сбербанк. А потом подтягиваются и остальные крупные, а затем и мелкие кредитные организации.

«В ближайшее время будет принято решение о снижении ставок по ипотечным кредитам, уровень новых ставок сейчас обсуждается», — говорится в сообщении ВТБ.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что с 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках. А с 5 июня будут снижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам.

Глава Сбербанка также рассказал, что ставки будут падать и дальше, данные значения не предел.

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Комментарии 1
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Дон Хенаро 42201
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Вот поэтому все на митинг!!! Власть должна ответить народу!!!
Пока одни воруют миллиардами другие катятся на социальное дно!!!! Даешь протест!!!!


Требуем ответов 12 июня | Новокузнецк
Митинг согласованный

Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

* С Орджоникидзевского района и Кузнецкого можно доехать на 345 и 47 маршрутном такси.
с Куйбышевского района 16 маршрутка

https://vk. com/ miting. nvkz2 (пробелы убрать)
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