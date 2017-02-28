Один из спектаклей Новокузнецкой драмы оценили на фестивале театров малых городов России.

Конкурс прошёл в Тобольске. Свои работы представили 15 театральных коллективов.

Новокузнецкий драмтеатр выступил с постановкой «Лондон» и получил диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль малой формы». Об этом сообщили в пресс-службе Новокузнецкого драматического театра.

Спектакль-победитель по традиции будет представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций.