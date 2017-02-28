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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Новокузнецкий драмтеатр победил на крупном фестивале

Сегодня 13:33
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Яна Голдобина

Один из спектаклей Новокузнецкой драмы оценили на фестивале театров малых городов России.

Конкурс прошёл в Тобольске. Свои работы представили 15 театральных коллективов.

Новокузнецкий драмтеатр выступил с постановкой «Лондон» и получил диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль малой формы». Об этом сообщили в пресс-службе Новокузнецкого драматического театра.

Спектакль-победитель по традиции будет представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций.

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