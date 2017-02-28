В Новокузнецке останавливает работу магазин «Ближний».
Вслед за другими филиалами закрылась точка на Металлургов, 34. Магазин № 40 не работает со 2 июня, гласит объявление.
Рядом находятся «Мария-Ра» и «Гастроном № 1», так что жители вряд ли испытают неудобства.
Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке закроют все магазины новокузнецкой сети «Ближний». Есть информация, что сеть продали крупному федеральному ритейлеру. Также в «Универсаме», который тоже принадлежит «Центрпродсервису», появились серьёзные скидки.
Мы также сообщали, что Новокузнецк захватывают федеральные торговые сети, а местные уходят с рынка.
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