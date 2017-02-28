В Новокузнецке останавливает работу магазин «Ближний».

Вслед за другими филиалами закрылась точка на Металлургов, 34. Магазин № 40 не работает со 2 июня, гласит объявление.

Рядом находятся «Мария-Ра» и «Гастроном № 1», так что жители вряд ли испытают неудобства.

Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке закроют все магазины новокузнецкой сети «Ближний». Есть информация, что сеть продали крупному федеральному ритейлеру. Также в «Универсаме», который тоже принадлежит «Центрпродсервису», появились серьёзные скидки.

Мы также сообщали, что Новокузнецк захватывают федеральные торговые сети, а местные уходят с рынка.