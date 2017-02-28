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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц
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В Новокузнецке закрываются популярные магазины

Сегодня 13:47
710
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке останавливает работу магазин «Ближний».

Вслед за другими филиалами закрылась точка на Металлургов, 34. Магазин № 40 не работает со 2 июня, гласит объявление.

Рядом находятся «Мария-Ра» и «Гастроном № 1», так что жители вряд ли испытают неудобства.

Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке закроют все магазины новокузнецкой сети «Ближний». Есть информация, что сеть продали крупному федеральному ритейлеру. Также в «Универсаме», который тоже принадлежит «Центрпродсервису», появились серьёзные скидки.

Мы также сообщали, что Новокузнецк захватывают федеральные торговые сети, а местные уходят с рынка.

Комментарии 3
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Читатель
11 0
Что бы ни говорили о Ближнем, но грустно, что закрываются местные, а приходят федералы
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Питон
0 6
Что бы ни говорили о Ближнем, но грустно, что закрываются местные, а приходят федералы
Да болт на них, не разу туда не ходил...
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Галинка
1 0
Давно они не популярные, цены выше на аналогичный ассортимент. Даже карточки со скидками не спасали
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