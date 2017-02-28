В Новокузнецке продолжаются разногласия между маршрутчиками и начальником Управления по транспорту и связи.

На неделе состоялось совещание с перевозчиками, первым заместителем мэра Евгением Бедаревым, директором центра пассажирских перевозок Василием Осетковским и начальником УТиСа Александром Адамовским.

«Мы, частники, высказали свои претензии в адрес Александра Адамовского. Рассказали про все его нарушения, как я уже говорил, в области закупок, частных перевозок и так далее. Сам он между тем организует для маршрутчиков проверки прокуратуры и других инстанций.

В общем, мы открыто попросили смены руководства. Но в итоге на совещании ничего не решили. Бедарев предложил создать рабочую группу, мы отказались, потому что реальных действий всё равно не будет", — рассказал ВашГород.ру один из новокузнецких маршрутчиков.