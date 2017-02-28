В Новокузнецке продолжаются разногласия между маршрутчиками и начальником Управления по транспорту и связи.
На неделе состоялось совещание с перевозчиками, первым заместителем мэра Евгением Бедаревым, директором центра пассажирских перевозок Василием Осетковским и начальником УТиСа Александром Адамовским.
«Мы, частники, высказали свои претензии в адрес Александра Адамовского. Рассказали про все его нарушения, как я уже говорил, в области закупок, частных перевозок и так далее. Сам он между тем организует для маршрутчиков проверки прокуратуры и других инстанций.
В общем, мы открыто попросили смены руководства. Но в итоге на совещании ничего не решили. Бедарев предложил создать рабочую группу, мы отказались, потому что реальных действий всё равно не будет", — рассказал ВашГород.ру один из новокузнецких маршрутчиков.
На следующей неделе Евгений Бедарев доложит мэру Сергею Кузнецову о требованиях перевозчиков, добавил собеседник. Маршрутчики надеются на справедливое решение главы города.
У новокузнецких частников давно сложные отношения с начальником по транспорту и связи. Как уже писал ВашГород.ру, перевозчики пожаловались на него Путину.
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