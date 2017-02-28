Быстро продать квартиру можно, если установить адекватную цену на неё. Как известно, стоимость квартиры складывается из большого количества факторов — около 25 параметров. Поэтому собственнику тяжело оценить своё жилище.

Как сообщает портал sob.ru, непрофессионалы часто совершают ошибки при оценке недвижимости. Причем это касается не только переоценки: нередко владельцы, напротив, недооценивают свою квартиру.

Основной фактор, влияющий на стоимость объекта — месторасположение (округ, район, приближенность к остановкам, лесополосе, инфраструктурным объектам). Затем учитывается общая площадь квартиры. Также на стоимость влияет материал стен дома, год постройки, планировка, наличие балкона или лоджии, этаж.

Зачастую собственники часто переоценивают состояние квартиры, добавляя к цене стоимость сделанного ремонта. Ведь покупателю может совершенно не понравится ремонт собственника. Эксперты предупреждают, что с ремонтом на миллион, квартира поднимется в цене максимум на триста тысяч.

Как отмечает издание, чаще всего собственники завышают стоимость жилья, исходя из аналогового метода оценки — когда владелец ориентируется на объявления о продаже аналогичных объектов. При этом владелец ориентируется на верхний диапазон цен.

Более того, часто он искренне считает «моя квартира получше», поэтому можно еще накинуть. И еще — чтобы был задел для торга. В результате таких «маневров» цена объекта завышается на 10−30%.

В настоящее время рынок недвижимости находится испытывает нехватку спроса. Поэтому дорогие объекты, как правило не продаются. Чтобы найти покупателя, необходимо попасть в тройку самых дешёвых аналогичных объектов. Если похожая квартира стоит значительно дороже, то звонков по ней будет крайне мало. В итоге нужно будет либо скидывать цену, либо очень долго ждать своего покупателя.

Также специалисты советуют обращать внимание на звонки. Если вы выставили своё объявление, а звонков по ней совсем нет, то необходимо снижать цену.

Если за неделю поступило 1−2 звонка, но за ними не последовало ни одного просмотра, это тоже свидетельствует о завышенной цене. Просто звонившие ожидали, что указанная цена подразумевает какое-то уникальное преимущество квартиры.

Главное помнить, что на падающем рынке нельзя завышать стоимость квартиры, так как есть большой риск, что квартиру никто не будет покупать, а потом и вовсе жильё придётся продать ещё дешевле.