Вокруг новокузнецкого «Металлурга» разгораются новые страсти.

ХК «Авангард» из Омска собирается судиться с новокузнечанами из-за своего бывшего игрока Кирилла Семёнова. Воспитанник «ястребов» провёл последний сезон за «Металлург», а затем его решили продать, пишет om1.ru.

По словам президента омского клуба Владимира Шалаева, «Кузня» обязалась вернуть Семёнова в Омск. Однако сейчас руководство «Металлурга» собирается выручить деньги за хоккеиста.

«Кузня» впервые за многие годы нарушила все корпоративные договорённости и решила нашим игроком поторговать. Поэтому сегодня мы подали документы в арбитраж, будем судиться. Это наш игрок, он хочет играть в «Авангарде», — цитирует издание слова Шалаева.

Отмечается, что 22-летний Кирилл Семёнов сыграл за «Авангард» 69 матчей, забив 5 шайб и сделав столько же голевых передач. В следующем сезоне, выступая за «Металлург», он значительно улучшил показатели — в 80 матчах забил 14 голов и сделал 19 результативных пасов.