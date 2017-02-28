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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

На «Кузню» подали в суд из-за игрока

Сегодня 14:17
284
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
omskgazzeta.ru

Вокруг новокузнецкого «Металлурга» разгораются новые страсти.

ХК «Авангард» из Омска собирается судиться с новокузнечанами из-за своего бывшего игрока Кирилла Семёнова. Воспитанник «ястребов» провёл последний сезон за «Металлург», а затем его решили продать, пишет om1.ru.

По словам президента омского клуба Владимира Шалаева, «Кузня» обязалась вернуть Семёнова в Омск. Однако сейчас руководство «Металлурга» собирается выручить деньги за хоккеиста.

«Кузня» впервые за многие годы нарушила все корпоративные договорённости и решила нашим игроком поторговать. Поэтому сегодня мы подали документы в арбитраж, будем судиться. Это наш игрок, он хочет играть в «Авангарде», — цитирует издание слова Шалаева.

Отмечается, что 22-летний Кирилл Семёнов сыграл за «Авангард» 69 матчей, забив 5 шайб и сделав столько же голевых передач. В следующем сезоне, выступая за «Металлург», он значительно улучшил показатели — в 80 матчах забил 14 голов и сделал 19 результативных пасов.

Комментарии 2
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Кузня родная 3859
2 0
Так и требуй с Роккеля. Сами виноваты, вы же говорили в КХЛ аренды нет, она запрещена. Так вот и выкупайте.
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Блашик
0 0
Теперь труп будут пинать все кому не лень.
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