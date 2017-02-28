Пока жильцов не было, строители снесли их дом. Под руинами погибли домашние животные — пять недавно родившихся щенят. А также уничтоженным оказалось имущество: бытовая техника, мебель и вещи.

Как сообщают «Вести-Красноярск», хозяева частного дома отлучились всего на несколько часов, а вернулись уже на развалины. Уцелел лишь старый пёс Тарзан.

На месте, где был расположен дом строится автомобильная развязка. По решению суда было вынесено постановление о сносе дома пожилых людей и присвоения им компенсации. На переезд было дано время 30 дней. Однако срок заканчивался лишь 11 июня.

Получается, что строители снесли дом пожилых людей самовольно. Чиновники и сотрудники компании «Сибиряк» не предприняли никаких действий, чтобы помочь пожилым людям оставшимся на улице. В итоге они вынуждены ночевать прямо на улице.

Остальные жильцы также опасаются сноса своих домов. Тем более, что подобные прецеденты уже были. Руководителем компании «Сибиряк» является Владимир Егоров — самый богатый депутат городского совета Красноярска, сообщают журналисты телеканала.