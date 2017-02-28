В Новокузнецке пивнушки растут как грибы.

Ранее мы сообщали, что магазин разливных напитков открыли вместо аптеки на Пирогова. А теперь очередная пивнушка появилась напротив «Сибири» на Октябрьском, в доме № 16. При этом всего несколько месяцев назад подобная точка появилась вместо «Охапки» в доме № 19. А буквально в двух шагах находится павильон 16а, в котором также продают напиток.

По информации 2gis, сейчас только на Октябрьском 10 (!) пивных. Обстановка на других улицах Центрального района не лучше — на Курако, по нашим подсчётам, напиток на разлив продают в порядка семи точках. Чтобы ощутить масштаб ситуации, проще взглянуть на карту, где обозначены пивнушки.

10 пивнушек на одной улице — не предел. В Заводском районе, на Тореза, хмельное разливают в порядка 15 магазинах. А так как закона, регулирующего число таких точек, нет, вряд ли жителям Октябрьского и других улиц стоит надеяться на изменение ситуации.