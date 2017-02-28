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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Новокузнечан спаивают всё новые пивнушки

Сегодня 14:55
817
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке пивнушки растут как грибы.

Ранее мы сообщали, что магазин разливных напитков открыли вместо аптеки на Пирогова. А теперь очередная пивнушка появилась напротив «Сибири» на Октябрьском, в доме № 16. При этом всего несколько месяцев назад подобная точка появилась вместо «Охапки» в доме № 19. А буквально в двух шагах находится павильон 16а, в котором также продают напиток.

По информации 2gis, сейчас только на Октябрьском 10 (!) пивных. Обстановка на других улицах Центрального района не лучше — на Курако, по нашим подсчётам, напиток на разлив продают в порядка семи точках. Чтобы ощутить масштаб ситуации, проще взглянуть на карту, где обозначены пивнушки.

10 пивнушек на одной улице — не предел. В Заводском районе, на Тореза, хмельное разливают в порядка 15 магазинах. А так как закона, регулирующего число таких точек, нет, вряд ли жителям Октябрьского и других улиц стоит надеяться на изменение ситуации.

Комментарии 13
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Товарищ
3 0
На маленькой улице Франкфурта так вообще уже 4 пивнушки!
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z
1 9
Пивнуха это крута! Давай больше пивнух! Если ты не пьешь пива, ты молодец, тогда кушай закуски.
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местный-2
6 0
Может имеет смысл ввести городское управление со стороны жителей?Этакий пилотный вариант....
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Сталин
5 0
Пора коктейлями Молотова их закидывать
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123
4 5
Может имеет смысл ввести городское управление со стороны жителей?Этакий пилотный вариант....
Бред. Какое нахрен городское управление со стороны жителей, тебя тут же за жопу схватит прокуратура. Вы лучше чиновников контролируйте, которые на 2 миллиарда ежегодно опускают город на "ремонте" заплаток на дорогах и на уборке улиц. Напомнить вам про снегоплавильный агрегат ? )) Как его тогда пиарили упыри и что-то не срослось у них. Денег распилили и не срослось.
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Кузня родная 3866
3 1
Просто открыть пивнуху большого ума не надо. Все предоставляет поставщик (пиво, оборудование, обслуживание) т.е "бизнесмэну" остается только найти подходящее помещение, купить сухарики и пару вяленых окуней.
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555
0 2
Пока есть спор, будут и пивнушки.
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555
0 0
Пока есть спор, будут и пивнушки.
спрос
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Дали
6 1
Люди сами с удовольствием спаиваются. А пивнушки лишь удовлетворяют спрос. Так что пивнушки не виноваты, а вот то, что пиво откровенный ерш - это вопрос к проверяющим органам. Которые, явно за денежку, пропускают эту бурду на рынок.
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Петя
6 0
Лучше бы спортзалы открывали
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*
0 0
Их везде до фига . В районе остановки " Смирнова" на ул. Обнорского их штук 8.:достали эти пивнкшки!!!!
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я
0 0
У нас не только пивнушки как грибы, но еще аптеки и **************
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lex
0 0
Пивнуха это крута! Давай больше пивнух! Если ты не пьешь пива, ты молодец, тогда кушай закуски.
Не надо ********* ПИВО! Пойло, что подают в этих точках пиво только по названию...
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