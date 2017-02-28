В 15 млн рублей оценил моральный вред житель Новокузнецка Николай Бугров.



В июле 2016 года судебные приставы объявили новокузнечанина в розыск. Тогда в Новокузнецком межрайонном отделе судебных приставов по ИОЗИП сообщали, что в отношении мужчины возбуждено 7 исполнительных производств, а общая сумма долгов по кредитам, штрафам и другим платежам составляет порядка 15 миллионов рублей.

Информация о розыске должника и его фотография были опубликованы на сайте ВашГород.ру и в других СМИ области. Судебные приставы обращались за помощью ко всем, кто что-либо знает о местонахождении новокузнечанина.

По утверждению же истца, от судебных приставов он не скрывался. В исковом требовании говорится, что в декабре 2016 года Кемеровский областной суд признал незаконными постановления приставов о заведении розыскного дела и об объявлении новокузнечанина в розыск. Также отмечается, что мужчина дважды обращался в Новокузнецкий отдел судебных приставов и требовал удалить из СМИ сведения о его розыске, а также опубликовать опровержение. По его мнению, они опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, новокузнечанин заявляет, что на «фоне перенесённых переживаний от незаконных действий должностных лиц ССП» он «испытывал физические страдания». У него кружилась голова, шумело в ушах, «мелькали мушки перед глазами», была бессонница и нестабильное давление.

Теперь истец просит суд взыскать с судебных приставов компенсацию морального вреда. А редакция ВашГород.ру должна удалить информацию, о его розыске и опубликовать опровержение.

Судебное заседание назначено на 22 июня.