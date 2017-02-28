В 15 млн рублей оценил моральный вред житель Новокузнецка Николай Бугров.
В июле 2016 года судебные приставы объявили новокузнечанина в розыск. Тогда в Новокузнецком межрайонном отделе судебных приставов по ИОЗИП сообщали, что в отношении мужчины возбуждено 7 исполнительных производств, а общая сумма долгов по кредитам, штрафам и другим платежам составляет порядка 15 миллионов рублей.
Информация о розыске должника и его фотография были опубликованы на сайте ВашГород.ру и в других СМИ области. Судебные приставы обращались за помощью ко всем, кто что-либо знает о местонахождении новокузнечанина.
По утверждению же истца, от судебных приставов он не скрывался. В исковом требовании говорится, что в декабре 2016 года Кемеровский областной суд признал незаконными постановления приставов о заведении розыскного дела и об объявлении новокузнечанина в розыск. Также отмечается, что мужчина дважды обращался в Новокузнецкий отдел судебных приставов и требовал удалить из СМИ сведения о его розыске, а также опубликовать опровержение. По его мнению, они опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию.
Кроме того, новокузнечанин заявляет, что на «фоне перенесённых переживаний от незаконных действий должностных лиц ССП» он «испытывал физические страдания». У него кружилась голова, шумело в ушах, «мелькали мушки перед глазами», была бессонница и нестабильное давление.
Теперь истец просит суд взыскать с судебных приставов компенсацию морального вреда. А редакция ВашГород.ру должна удалить информацию, о его розыске и опубликовать опровержение.
Судебное заседание назначено на 22 июня.
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Закон о СМИ знать и взаимодействие с властью уметь простраивать.
А то позиционируют себя как СМИ а по сути и составу, как и большинство страничек в интернете, являются блогом. Хотите делать медиа-бизнес - заведите редактора опытного и хотя бы одного журналиста в штат примите. А не горстку копипастеров!
Закон о СМИ знать и взаимодействие с властью уметь простраивать.
А то позиционируют себя как СМИ а по сути и составу, как и большинство страничек в интернете, являются блогом. Хотите делать медиа-бизнес - заведите редактора опытного и хотя бы одного журналиста в штат примите. А не горстку копипастеров!
На счет блога. Так кто вам мешает забашлять своё сми и нанять кучу редакторов и журналистов? ВГ на сегодня самый объективный сайт из городских сми. Тут нет цензуры, !!!! За что им огромное спасибо! Зайди на вражеский сайт ситя-ГЭ и напиши там слово похожее на путин, тулеев, кузнецов. Тебя тут же забанят или твой комментарий будет изменен таким образом, что смысл его изменится ровно на противоположный. У них модеры - отморозки на всю голову. Им уже не раз говорили, что цензура в России запрещена, но они продолжают нарушать конституцию и беспределят в черную!
На счет блога. Так кто вам мешает забашлять своё сми и нанять кучу редакторов и журналистов? ВГ на сегодня самый объективный сайт из городских сми. Тут нет цензуры, !!!! За что им огромное спасибо! Зайди на вражеский сайт ситя-ГЭ и напиши там слово похожее на путин, тулеев, кузнецов. Тебя тут же забанят или твой комментарий будет изменен таким образом, что смысл его изменится ровно на противоположный. У них модеры - отморозки на всю голову. Им уже не раз говорили, что цензура в России запрещена, но они продолжают нарушать конституцию и беспределят в черную!
Материалы, опубликованные там в действительности являются журналистскими материалами.
Я не претендую на создание или ведение медиа- бизнеса поэтому мне незачем "башлять" и нанимать кучу редакторов, но зная не по наслышки, что такое СМИ, я считаю если берешься, то нужно делать ответственно и правильно свою работу, за которую ты стремишься получать не только материальную премию но моральное удовлетворение.
Материалы, опубликованные там в действительности являются журналистскими материалами.
Я не претендую на создание или ведение медиа- бизнеса поэтому мне незачем "башлять" и нанимать кучу редакторов, но зная не по наслышки, что такое СМИ, я считаю если берешься, то нужно делать ответственно и правильно свою работу, за которую ты стремишься получать не только материальную премию но моральное удовлетворение.