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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

ВашГород.ру выступит соответчиком в суде по иску на 15 миллионов рублей

Сегодня 15:17
821
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
regnum.ru

В 15 млн рублей оценил моральный вред житель Новокузнецка Николай Бугров.

В июле 2016 года судебные приставы объявили новокузнечанина в розыск. Тогда в Новокузнецком межрайонном отделе судебных приставов по ИОЗИП сообщали, что в отношении мужчины возбуждено 7 исполнительных производств, а общая сумма долгов по кредитам, штрафам и другим платежам составляет порядка 15 миллионов рублей.

Информация о розыске должника и его фотография были опубликованы на сайте ВашГород.ру и в других СМИ области. Судебные приставы обращались за помощью ко всем, кто что-либо знает о местонахождении новокузнечанина.

По утверждению же истца, от судебных приставов он не скрывался. В исковом требовании говорится, что в декабре 2016 года Кемеровский областной суд признал незаконными постановления приставов о заведении розыскного дела и об объявлении новокузнечанина в розыск. Также отмечается, что мужчина дважды обращался в Новокузнецкий отдел судебных приставов и требовал удалить из СМИ сведения о его розыске, а также опубликовать опровержение. По его мнению, они опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, новокузнечанин заявляет, что на «фоне перенесённых переживаний от незаконных действий должностных лиц ССП» он «испытывал физические страдания». У него кружилась голова, шумело в ушах, «мелькали мушки перед глазами», была бессонница и нестабильное давление.

Теперь истец просит суд взыскать с судебных приставов компенсацию морального вреда. А редакция ВашГород.ру должна удалить информацию, о его розыске и опубликовать опровержение.

Судебное заседание назначено на 22 июня.

Комментарии 8
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Ммм
1 4

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Анонимный пользователь
1 3
Мужику заняться нечем:) Он думает что ему государство 15 миллионов выплатит?
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Дали
3 2
Мужику заняться нечем:) Он думает что ему государство 15 миллионов выплатит?
Получит 1 тыщу + 5 тыщ компенсации на юриста, а заплатит юристу 15-20. Мозг!
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Вася
11 1
Мужику заняться нечем:) Он думает что ему государство 15 миллионов выплатит?
ДА потому что думать надо, что и от кого публиковать !
Закон о СМИ знать и взаимодействие с властью уметь простраивать.
А то позиционируют себя как СМИ а по сути и составу, как и большинство страничек в интернете, являются блогом. Хотите делать медиа-бизнес - заведите редактора опытного и хотя бы одного журналиста в штат примите. А не горстку копипастеров!
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н
7 4
ДА потому что думать надо, что и от кого публиковать !
Закон о СМИ знать и взаимодействие с властью уметь простраивать.
А то позиционируют себя как СМИ а по сути и составу, как и большинство страничек в интернете, являются блогом. Хотите делать медиа-бизнес - заведите редактора опытного и хотя бы одного журналиста в штат примите. А не горстку копипастеров!
Не надо ляля. Если ВГ и писали про этого "должника", то явно это была копипаста с официального сайта судебных приставов. То есть формально нарушения не было.

На счет блога. Так кто вам мешает забашлять своё сми и нанять кучу редакторов и журналистов? ВГ на сегодня самый объективный сайт из городских сми. Тут нет цензуры, !!!! За что им огромное спасибо! Зайди на вражеский сайт ситя-ГЭ и напиши там слово похожее на путин, тулеев, кузнецов. Тебя тут же забанят или твой комментарий будет изменен таким образом, что смысл его изменится ровно на противоположный. У них модеры - отморозки на всю голову. Им уже не раз говорили, что цензура в России запрещена, но они продолжают нарушать конституцию и беспределят в черную!
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Вася
6 0
Не надо ляля. Если ВГ и писали про этого "должника", то явно это была копипаста с официального сайта судебных приставов. То есть формально нарушения не было.

На счет блога. Так кто вам мешает забашлять своё сми и нанять кучу редакторов и журналистов? ВГ на сегодня самый объективный сайт из городских сми. Тут нет цензуры, !!!! За что им огромное спасибо! Зайди на вражеский сайт ситя-ГЭ и напиши там слово похожее на путин, тулеев, кузнецов. Тебя тут же забанят или твой комментарий будет изменен таким образом, что смысл его изменится ровно на противоположный. У них модеры - отморозки на всю голову. Им уже не раз говорили, что цензура в России запрещена, но они продолжают нарушать конституцию и беспределят в черную!
Объективный сайт, который можно назвать реальным Новокузнецким СМИ - это "Кузперсс".
Материалы, опубликованные там в действительности являются журналистскими материалами.
Я не претендую на создание или ведение медиа- бизнеса поэтому мне незачем "башлять" и нанимать кучу редакторов, но зная не по наслышки, что такое СМИ, я считаю если берешься, то нужно делать ответственно и правильно свою работу, за которую ты стремишься получать не только материальную премию но моральное удовлетворение.
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н
0 3
Объективный сайт, который можно назвать реальным Новокузнецким СМИ - это "Кузперсс".
Материалы, опубликованные там в действительности являются журналистскими материалами.
Я не претендую на создание или ведение медиа- бизнеса поэтому мне незачем "башлять" и нанимать кучу редакторов, но зная не по наслышки, что такое СМИ, я считаю если берешься, то нужно делать ответственно и правильно свою работу, за которую ты стремишься получать не только материальную премию но моральное удовлетворение.
На кузпрессе тоже присутствую. Кузпресс постит большинство новостей с кузраба с задержкой чуть ли не 2 дня. Это первое. А второе, кузпресс не является сми. Это как раз таки "блог" Сергея Бабикова. К сожалению кузпресс на кузпрессе обязательная регистрация, а это сильно ограничивает развитие популярности ресурса. Многие даже не знают про этот сайт. На кузпрессе есть удобная фишка - лента-архив комментариев. Очень удобная штука, еще бы по датам и по никам была сортировка как на обычных классических форумах.
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Инга
0 0
Ничего не понятно. Долг на 15 миллионов был? Был. У приставов дело было ? Было. В чем суть моральных страданий? Оклеветали? Нет. Обязаны были заниматься долгом? Да. Причем здесь розыскное дело? Клеветы то не опубликовали же? Значит от чего морально страдать то? Ну в самом худшем случае журналистам выпишут штраф за разглашение личной информации. Но это никак не 15 миллионов. Это копейки. Это как надо было так вляпаться, чтобы долг был 15 миллионов? Или человек надеется ,что можно не отдать? Дело тут вообще мутное. Кому должен, за что должен, почему не объявляет себя банкротом. Вообщем , выяснят, думаю.
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