«Восточная Техника» примет участие и выступит в роли официального спонсора на XXIV Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и майнинг», которая состоится в Новокузнецке с 6 по 9 июня 2017 г.

«Уголь России и майнинг» — это единственный в России проект для всех отраслей промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий, которая открывает зарубежным и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса.

Общая выставочная площадь компании «Восточная Техника» составит 440 кв.м. — это одна из самых больших экспозиций на всей выставке. В центре внимания будут новые технологии.

Посетители стенда смогут испытать себя в роли водителя карьерного самосвала или оператора экскаватора Cat, посетить виртуальную подземную шахту и ознакомиться с принципом работы системы Cat для разработки длинными забоями (механизированные крепи, очистной комбайн Cat EL3000, забойный конвейер Cat PF6, штрековый конвейер-перегружатель), отправиться в виртуальный тур по центрам ремонта компонентов в Новосибирске и Новокузнецке, ознакомиться с возможностью онлайн заказа запасных частей и узнать все об услуге сертифицированного восстановления оборудования.

Также будет возможность приобрести сувенирную продукцию, послушать живую музыку, погрузиться в мир виртуальной реальности и получить подарки. Все средства от продажи сувенирной продукции пойдут на благотворительные цели.

На уличной экспозиции вниманию гостей выставки будут представлены рештак PF6 и три типа редукторов Cat: КР-30 CST, КР-45 CST, КР-65 CST. Рештак PF6 с увеличенным до 60 млн. т. ресурсом обладает повышенной прочностью. Уникальность его конструкции в том, что ресурс конструкции основного рештака не зависит от ресурса вставного рештака — таким образом, существует возможность замены одного только сменного элемента рештака в условиях сервисного центра.

Представленные на стенде редукторы оборудованы системой управления CST, которая обеспечивает раздельный запуск двигателей без нагрузки, плавный пуск забойного конвейера, максимальный общий крутящий момент электродвигателя (до 2,5 от номинального) при запуске загруженного конвейера, точное распределение нагрузки между приводами и отличную защиту от перегрузок и блокировки цепи. Представленные редукторы успешно работают на двенадцати шахтах Кузбасса.

На открытой площадке будет также представлен погрузчик SEM 655D и мобильный офис от партнёров «Восточной Техники» — компании «ВТ Солюшнс». Выставка пройдёт на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» по адресу г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Стенды ООО «Восточная Техника» расположены в павильоне No4 и на уличной экспозиции (стенд No70).

О компании ООО «Восточная Техника» — официальный дилер компании Caterpillar® — мирового лидера в производстве горной, карьерной, строительной, лесозаготовительной техники, машин для дорожного строительства, а также силовых установок Cat и оборудования для производства электроэнергии (газопоршневые и дизельные генераторы). «Восточная Техника» имеет широкую сеть сервисных центров и региональных складов запасных частей. Современная инфраструктура, которую выстраивает компания, направлена на то, чтобы в максимально сжатые сроки и с неизменно высоким качеством обслуживать заказчиков.

Система менеджмента качества в подразделении компании в Новокузнецке сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 в сфере продаж запасных частей, сервисного обслуживания и ремонта оборудования для открытых и подземных горных работ.

Компания «Восточная Техника» представлена в 27 городах России со штатом сотрудников более 850 человек. Головной офис находится в Новосибирске.