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В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

В Кемерове неизвестные в масках ранили из пистолета мужчину

Сегодня 15:19
793
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошёл рано утром в пятницу, 2 июня. Сигнал о стрельбе в районе ФПК поступил в полицию около 6:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По словам заявительницы, на неё и её мужа напали четверо неизвестных в медицинских масках. В супруга женщины выстрелили из травматического оружия несколько раз. После этого налётчики похитили у потерпевшего сумку с вещами и скрылись на белом автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские устанавливают личности нападавших и проводят мероприятия по их задержанию.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший является предпринимателем.

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