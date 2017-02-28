Пострадавший госпитализирован.
Инцидент произошёл рано утром в пятницу, 2 июня. Сигнал о стрельбе в районе ФПК поступил в полицию около 6:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
По словам заявительницы, на неё и её мужа напали четверо неизвестных в медицинских масках. В супруга женщины выстрелили из травматического оружия несколько раз. После этого налётчики похитили у потерпевшего сумку с вещами и скрылись на белом автомобиле.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские устанавливают личности нападавших и проводят мероприятия по их задержанию.
Как сообщают местные СМИ, пострадавший является предпринимателем.
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