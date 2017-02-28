Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В центре Новокузнецка перекроют несколько улиц

Часы в Старокузнецке зазвучат

Сегодня 15:29
394
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Новокузнечане решают, зазвучать ли часам на башне в Старокузнецке.

Сопроводить символ района музыкой предложили власти. Они рекомендуют новокузнечанам определиться, нужно ли звуковое сопровождение, в какой момент времени оно зазвучит, и что это будет — мелодия или бой курантов. Отдать свой голос можно на сайте референдумов «Наш Новокузнецк», пишет novokuznetsk.su.

На момент выхода материала за музыку в часах проголосовали 91 горожанин, против — 66. 41 предлагают, чтобы символ звучал каждый час с 8 утра до 20.00 вечера, 40 — только в полдень. 58 горожан выступили за бой курантов, 26 — за мелодию.

Как уже писал ВашГород.ру, часы в Старокузнецке запустили 27 мая.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
123
2 0
Бой курантов - это здорово, конечно. Но, люди в близлежащих домах рады не будут 100%. Имеем же опыт с музыкальным сопровождением в фонтане в парке им.Ермакова
ответить
аватар
читатель
1 0
Зачем куранты - это Кремлевская визитная карточка. У нас должна быть своя мелодия.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ