Новокузнечане решают, зазвучать ли часам на башне в Старокузнецке.
Сопроводить символ района музыкой предложили власти. Они рекомендуют новокузнечанам определиться, нужно ли звуковое сопровождение, в какой момент времени оно зазвучит, и что это будет — мелодия или бой курантов. Отдать свой голос можно на сайте референдумов «Наш Новокузнецк», пишет novokuznetsk.su.
На момент выхода материала за музыку в часах проголосовали 91 горожанин, против — 66. 41 предлагают, чтобы символ звучал каждый час с 8 утра до 20.00 вечера, 40 — только в полдень. 58 горожан выступили за бой курантов, 26 — за мелодию.
Как уже писал ВашГород.ру, часы в Старокузнецке запустили 27 мая.
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